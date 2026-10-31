Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué ha adoptado nuevas medidas para regular el consumo de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de locales nocturnos durante la festividad del Día del Dulce. Estas regulaciones quedaron consignadas en el Decreto 0663, fechado el 30 de octubre de 2026, con el fin de preservar la seguridad y promover la convivencia ciudadana durante las celebraciones en la ciudad, según información oficial.

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De acuerdo con el decreto mencionado, la venta y expendio de bebidas embriagantes será suspendida en toda Ibagué desde las 5:00 hasta las 10:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre. Esta restricción será aplicada de manera general en el área urbana y rural de la ciudad durante ese intervalo de tiempo. La finalidad principal de la medida, según señala la administración local, es minimizar situaciones que puedan alterar la tranquilidad pública en un contexto donde abundan eventos y reuniones asociados al Día del Dulce.

El decreto no solo atiende la prohibición temporal de licor, sino que además introduce una modificación en los horarios de funcionamiento de ciertos establecimientos nocturnos. De manera excepcional, algunos bares y discotecas contarán con una ampliación de una hora en su tiempo de operación y podrán funcionar hasta las 4:00 de la mañana. Este beneficio está restringido únicamente a los establecimientos ubicados dentro de los centros comerciales situados en el corredor de la calle 60, delimitado entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, y sobre la avenida Mirolindo, entre las calles 60 y 86.

No obstante, el decreto aclara que esta prórroga horaria no incluye locales ubicados en sectores rurales, corregimientos o zonas residenciales, y tampoco abarca otras actividades comerciales diferentes a las especificadas en el texto oficial. Las autoridades de Policía tendrán la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, así como prevenir cualquier situación que pueda derivar en alteraciones del orden público en el marco de la celebración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario en que no se podrá vender licor en Ibagué durante el Día del Dulce?

La Alcaldía de Ibagué, a través del Decreto 0663 del 30 de octubre de 2026, estableció que estará prohibido vender o expender bebidas embriagantes en cualquier establecimiento de comercio del municipio entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, buscando así prevenir situaciones de desorden durante la celebración del Día del Dulce.

¿Qué establecimientos pueden ampliar su horario durante la celebración y cuáles quedan excluidos?

La ampliación extraordinaria de horario hasta las 4:00 de la mañana solo fue otorgada a bares y discotecas ubicados dentro de determinados centros comerciales en la calle 60 y sobre la avenida Mirolindo. Esta medida no cobija locales en zonas rurales, corregimientos, sectores residenciales ni actividades económicas distintas a las contempladas en el decreto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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