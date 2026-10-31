Por: Caracol TV

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La muerte de Lucas Sebastián Gómez, un bebé de apenas 12 días de nacido, ha causado conmoción en Argentina. El recién nacido falleció después de permanecer varios días internado por las graves lesiones que sufrió cuando un aguacate, conocido en ese país como palta, cayó desde un árbol y lo golpeó en la cabeza mientras estaba en brazos de su madre frente a un jardín infantil de la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

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El accidente ocurrió en la mañana del 22 de octubre, frente al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa. Allí se encontraba la madre del menor, Giuliana Gómez, quien había llegado para acompañar a su hijo mayor, de cinco años, al centro educativo. Mientras esperaba en el lugar con el recién nacido en brazos, uno de los frutos se desprendió de un árbol ubicado sobre la acera y cayó directamente sobre la cabeza del bebé.

El golpe tuvo consecuencias devastadoras. Debido a que el menor apenas tenía 12 días de vida, los huesos de su cráneo aún no estaban completamente desarrollados. La fuerza del impacto le provocó múltiples fracturas craneales y hemorragias, lesiones que obligaron a su traslado urgente a un centro médico. Según relató la propia madre a TN, inicialmente se vivieron minutos de desesperación intentando conseguir ayuda. Otras madres de familia y docentes del jardín infantil acudieron a auxiliarla mientras realizaba llamadas de emergencia. Sin embargo, la asistencia médica tardó en llegar. “Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, declaró la mujer.

“Fue una palta, no una rama”

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En declaraciones recogidas por TN, Giuliana Gómez quiso aclarar uno de los aspectos que más confusión generó en las primeras horas del caso. “Fue una palta lo que se le cayó, no una rama”, explicó la mujer al reconstruir lo ocurrido. Además, aseguró que los árboles ubicados frente al jardín producían frutos de gran tamaño. “Hay tres árboles con paltas de más de un kilo”, señaló al medio argentino.

Tras el incidente, el pequeño fue ingresado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde los médicos le practicaron una cirugía de urgencia para intentar tratar las múltiples fracturas de cráneo causadas por el impacto. Posteriormente quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Durante varios días, la familia mantuvo la esperanza de una recuperación. Sin embargo, el estado del menor continuó siendo crítico y finalmente murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La denuncia de la madre por los árboles

Mientras enfrenta el duelo por la pérdida de su hijo, Giuliana Gómez aseguró que la tragedia pudo haberse evitado. Según contó en entrevistas posteriores, existían advertencias previas sobre los árboles ubicados frente al establecimiento educativo y ya se habían presentado reclamos para que fueran podados. La mujer cuestionó que las autoridades no hubieran actuado antes y sostuvo que el jardín infantil había solicitado intervenciones desde tiempo atrás.

“Si hubiesen escuchado los reclamos, hoy no estaríamos lamentando la pérdida”, afirmó al referirse a los pedidos para intervenir el arbolado de la zona. Otra de las declaraciones que más repercusión tuvo fue su denuncia sobre las labores realizadas después del accidente. “Vinieron a escondidas a podar el árbol”, afirmó la madre al cuestionar la actuación de las autoridades tras la tragedia. Asimismo, aseguró que los problemas con esos árboles no eran nuevos y que incluso habían ocurrido incidentes previos relacionados con la caída de frutos en las inmediaciones del jardín.

La Justicia investiga si hubo responsabilidades

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 9 de Quilmes. En un primer momento, la investigación fue abierta por lesiones culposas. No obstante, tras confirmarse la muerte del recién nacido, la causa fue recaratulada como homicidio culposo. Las autoridades buscan establecer si existió alguna negligencia relacionada con el mantenimiento de los árboles ubicados frente al establecimiento educativo o si se trató de un hecho imposible de prever. Para ello se ordenó analizar la historia clínica del bebé, realizar la autopsia correspondiente y reunir pruebas sobre el estado del arbolado en el lugar de los hechos.

Mientras avanza la investigación, la familia anunció que buscará participar activamente en el proceso judicial para que se determinen todas las posibles responsabilidades detrás de una tragedia que conmocionó a Argentina y que dejó un profundo debate sobre el mantenimiento del arbolado urbano en espacios frecuentados por niños y familias.

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