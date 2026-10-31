Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Alcaldía de Ibagué ha establecido medidas especiales para el control del expendio de bebidas embriagantes y la operación de establecimientos nocturnos durante el fin de semana, como respuesta a las celebraciones del Día del Dulce. Así lo determinó el Decreto 0663 expedido el 30 de octubre de 2026, en el que se detalla un marco normativo diseñado para velar por la seguridad y la tranquilidad en la ciudad durante estas fechas, de acuerdo con el comunicado oficial de la administración local.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la restricción temporal para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios abiertos al público en Ibagué. Según la información entregada por la Alcaldía, esta prohibición comenzará a las 5:00 de la mañana y finalizará a las 10:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre. Eso significa que, durante un intervalo de cinco horas, no estará permitida ni la compra ni el consumo público de licor en el municipio, con el objetivo de evitar incidentes relacionados con el consumo en exceso y de garantizar la convivencia ciudadana en el contexto de esta festividad, como detalla el propio decreto municipal.

En paralelo a esta limitación, la administración municipal introdujo una medida adicional dirigida a los bares y discotecas de ciertas zonas específicas. Según el mismo decreto, se autorizó la ampliación en una hora del horario habitual de funcionamiento para aquellos establecimientos ubicados en centros comerciales sobre el corredor de la calle 60, entre la avenida Ambalá y la carrera Quinta, así como sobre la avenida Mirolindo, entre las calles 60 y 86. En este caso puntual, los establecimientos podrán operar hasta las 4:00 de la mañana, pero esta excepción no cobija a negocios en zonas rurales, corregimientos o barrios residenciales, ni se extiende a otras actividades económicas no contempladas en la norma, precisa la Alcaldía de Ibagué en el informe oficial.

Para asegurar el cumplimiento de estas determinaciones y evitar posibles alteraciones del orden público durante el Día del Dulce, las autoridades de Policía han sido designadas como responsables de ejercer los controles respectivos. Con estas acciones, la administración busca preservar el bienestar y el ambiente pacífico entre los habitantes y visitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario exacto de la restricción para la venta de licor en Ibagué por el Día del Dulce?

De acuerdo con el Decreto 0663 del 30 de octubre de 2026, la venta y expendio de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio abiertos al público estarán prohibidos en Ibagué desde las 5:00 hasta las 10:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, aplicando en todo el municipio durante esas cinco horas.

¿En qué zonas de Ibagué pueden los bares y discotecas cerrar una hora más durante la celebración?

Según lo establecido por la Alcaldía en el Decreto 0663, solo los establecimientos ubicados en centros comerciales de la calle 60, entre avenida Ambalá y carrera Quinta, y sobre la avenida Mirolindo, entre calles 60 y 86, podrán operar hasta las 4:00 de la mañana. Esta ampliación de horario no aplica en zonas rurales, corregimientos ni sectores residenciales de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.