Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La celebración de Halloween en San Sebastián de Mariquita, municipio del departamento de Tolima, terminó marcada por la tragedia. Zahira Nicolle González Serrato, una adolescente que participaba la noche del viernes 30 de octubre en una caravana de motociclistas organizada para estas festividades, perdió la vida tras un accidente de tránsito. Según la información conocida sobre los hechos, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Mariquita luego de sufrir un trauma craneoencefálico, pero pese a la atención brindada falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. Así lo reportó el propio hospital, que también confirmó la conmoción causada por el deceso de una menor de edad involucrada en lo que pretendía ser solo un momento recreativo.

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El panorama de ese día no fue menos preocupante para la comunidad: el Hospital San José reportó en total el ingreso de diez personas lesionadas por accidentes de tránsito, incluidos varios menores de edad, durante la misma jornada. Estos hechos pusieron nuevamente en el centro del debate los riesgos inherentes a las caravanas de motociclistas, particularmente cuando su desarrollo involucra la participación de adolescentes y no cuenta con medidas de control o seguridad suficientes.

Hasta el momento, no se han establecido con precisión las circunstancias que rodearon el accidente fatal. De acuerdo con la información disponible, las autoridades siguen en el proceso de esclarecer cómo ocurrieron los sucesos en los que Zahira Nicolle perdió la vida y si los hechos involucraron a otros vehículos o participantes.

Es relevante resaltar que, un día antes de esta emergencia, la Alcaldía de Mariquita advirtió que ninguna caravana de motociclistas contaba con autorización para circular durante las celebraciones de Halloween. Por medio de un comunicado fechado el 30 de octubre, la administración municipal recordó a la ciudadanía la vigencia del Decreto 135, en el que prorrogaron la restricción de parrillero hombre y el toque de queda para menores de edad. Además, la alcaldía anunció cierres viales, así como el acompañamiento de agentes de tránsito y Policía para controlar la situación tanto el viernes como el sábado siguiente.

La administración invitó a la población a acatar las disposiciones, recalcando la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento de las normas para evitar tragedias y proteger la integridad de los asistentes en este tipo de actividades masivas. La muerte de Zahira Nicolle deja un fuerte llamado de atención sobre la urgencia de reforzar la seguridad vial y el control en eventos que involucran motociclistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en la caravana de motociclistas en Mariquita durante Halloween?

Durante la noche del viernes 30 de octubre, una caravana de motociclistas realizada en Mariquita por motivo de Halloween terminó en tragedia, dejando como saldo la muerte de Zahira Nicolle González Serrato y diez personas más lesionadas, según informó el Hospital San José. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

¿Cuáles eran las restricciones anunciadas por la Alcaldía de Mariquita para Halloween?

En un comunicado del 30 de octubre, la Alcaldía de Mariquita señaló que no había autorizado caravanas de motociclistas para Halloween y que seguían vigentes medidas como la restricción de parrillero hombre y el toque de queda para menores de edad, además de anunciar cierres viales y la presencia de movilidad y Policía para controlar las celebraciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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