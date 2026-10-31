Una posible hipótesis sobre el accidente que dejó ocho personas lesionadas en la vía Soacha-El Colegio se conoció por parte de El Tiempo, aunque todavía no ha sido confirmada por las autoridades. Entre las versiones preliminares se menciona que el conductor del vehículo particular involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol, una circunstancia que continúa pendiente de verificación. Otra de las hipótesis que se maneja es que el conductor podría haber tenido un microsueño.

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#CUNDINAMARCA. En video quedó grabado el momento exacto del choque que se presentó la mañana de este 31OCT, entre un automóvil particular y una buseta intermunicipal en la vía Soacha – Mesitas del Colegio; al parecer, se trató de un microsueño por parte del conductor del vehículo… https://t.co/Cu3uMvBjWb pic.twitter.com/Zaf5xNjbdc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2026

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El siniestro ocurrió este sábado 31 de octubre en el kilómetro 23 de ese corredor, antes de llegar al caserío de Pradilla, en jurisdicción de San Antonio del Tequendama. En el choque estuvieron involucrados un automóvil particular y un bus azul, en un tramo de carretera estrecho y con varias curvas.

(Vea también: Tragedia en la vía Bogotá-Girardot durante puente festivo: dos motociclista murieron en choque)

Las imágenes que registraron el accidente permiten observar parte de la secuencia previa a la colisión. En el video aparece un carro negro que avanza por la carretera detrás de un bus azul; sin embargo, el conductor hace maniobras extrañas antes de chocarse. Más adelante, el automóvil se aproxima a la línea central mientras por el carril contrario circulan otros vehículos, entre ellos un carro y una motocicleta.

En los momentos finales de la grabación se observa el impacto entre el automóvil y el bus. El vehículo de transporte público queda atravesado sobre la vía y con daños en la parte delantera, mientras que el carro particular termina con fuertes afectaciones en esa misma zona. También se ven fragmentos esparcidos sobre el pavimento.

La emergencia dejó ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. De acuerdo con el reporte preliminar, ninguna presentaba heridas de consideración. Los afectados recibieron atención y fueron trasladados en ambulancias del ICCU y del Cuerpo de Bomberos de San Antonio del Tequendama al Hospital San Antonio del Tequendama.

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