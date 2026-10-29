La situación quedó registrada en videos compartidos por ciudadanos en redes sociales, en los que se observa cómo el agua se acumuló en diferentes vías y dificultó el tránsito. Según reportó El Tiempo, las precipitaciones también ocasionaron afectaciones en algunos barrios de Bogotá durante la misma noche.

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Uno de los puntos señalados por los reportes ciudadanos fue la calle 15, en la comuna seis de Soacha. Allí, las imágenes difundidas por medios locales mostraron una importante acumulación de agua que complicó el paso de vehículos y obligó a residentes y comerciantes a resguardarse mientras disminuía la lluvia.

El medio Semana también informó que el agua alcanzó varios automóviles en distintos sectores del municipio. Las inundaciones afectaron especialmente zonas barriales y vías internas, mientras que en la Autopista Sur los conductores tuvieron que avanzar con precaución debido a las condiciones del corredor.

La emergencia volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta Soacha durante episodios de lluvias intensas. En semanas anteriores, el municipio ya había reportado inundaciones y problemas de movilidad asociados a las precipitaciones, por lo que la repetición de estos hechos mantiene la preocupación entre los habitantes.

Encharcamientos en Soacha https://t.co/F1FrjmkumM — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) October 29, 2026

En Bogotá también hubo afectaciones por lluvias

Las lluvias de la noche del miércoles no se limitaron a Soacha. De acuerdo con el reporte de El Tiempo, algunos barrios de Bogotá también registraron inconvenientes relacionados con el aguacero, aunque la información disponible no permite establecer un balance completo de los sectores afectados ni de los daños ocasionados en la capital.

Las precipitaciones en la zona sur de Bogotá y los municipios vecinos pueden complicar la movilidad, especialmente cuando se acumula agua en vías de alto tránsito o en sectores con dificultades de drenaje. Por ello, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, evitar atravesar zonas inundadas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

La situación en Soacha también ha llevado a residentes a pedir una respuesta frente a las emergencias que se repiten durante la temporada de lluvias. Mientras se evalúan las afectaciones, es importante seguir los reportes oficiales y evitar el contacto con aguas estancadas, que pueden ocultar huecos, objetos peligrosos o corrientes difíciles de identificar a simple vista.