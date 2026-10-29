Un temblor de magnitud 3,1 se registró en la madrugada de este jueves 29 de octubre en Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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(Vea también: Zonas de Colombia con mayor amenaza sísmica: regiones, ciudades y factores geológicos según el SGC)

El boletín actualizado de la entidad indicó que el evento ocurrió a la 1:52 a. m., hora local. Por su profundidad, el temblor pudo percibirse en zonas cercanas al epicentro, aunque la información disponible no permite confirmar si fue sentido por habitantes del municipio o de otras localidades.

Chaparral ha registrado otros movimientos sísmicos durante octubre, entre ellos eventos de baja magnitud y poca profundidad. Estos reportes hacen parte de la actividad sísmica monitoreada por el SGC en el territorio nacional; sin embargo, un nuevo temblor no significa por sí solo que vaya a ocurrir uno de mayor magnitud.

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Las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo mediante la herramienta Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Los datos recopilados ayudan a establecer en qué lugares se percibió el evento y cuáles fueron sus efectos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-29, 01:52 hora local Magnitud 3.1. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FpRAUCvALE — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 29, 2026

Recomendaciones para prepararse ante un terremoto en Colombia

Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí se pueden tomar medidas para reducir los riesgos y saber cómo actuar. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomienda preparar un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras de la vivienda y acordar un punto de encuentro para reunirse después de una evacuación.

También es importante asegurar muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer durante el movimiento, así como mantener despejadas las salidas. En el hogar conviene tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, silbato, documentos importantes y medicamentos necesarios.

Antes de un sismo, cada integrante de la familia debe identificar cómo cerrar los servicios de gas y electricidad si las condiciones permiten hacerlo de forma segura. En edificios, se recomienda reconocer las rutas de evacuación y las zonas de protección, además de participar en simulacros para saber cómo responder sin exponerse a peligros adicionales.

Si ocurre un temblor, la recomendación general es mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y protegerse junto a un elemento resistente o agacharse, cubrirse y sujetarse. No se debe usar el ascensor ni intentar salir corriendo mientras el suelo está en movimiento. Una vez termine, hay que revisar si existen personas heridas o daños estructurales, evacuar si el lugar representa un peligro y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.