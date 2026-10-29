Por: El Espectador

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En una decisión judicial de relevancia para el sector cultural, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá falló a favor del congresista Gabriel Becerra en la tutela presentada por la remoción de diversas piezas patrimoniales en el Museo Nacional de Colombia. La sentencia ordena tanto al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como al propio museo, la restitución inmediata de todas las obras retiradas el 15 de octubre. De acuerdo con la respuesta oficial de la cartera cultural, son 22 obras patrimoniales, aunque el listado total alcanza 63 piezas, que incluyen objetos en comodato, de apoyo y facsímiles.

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El fallo determinó que retirar las piezas restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica, especialmente porque estas obras abordan manifestaciones artísticas e hitos históricos que remiten a las víctimas del conflicto armado, los procesos de paz y las demandas de sectores tradicionalmente discriminados, según consta en la sentencia. Para garantizar estos derechos, la orden exige que el reintegro de los objetos se realice bajo condiciones técnicas idóneas para su adecuada conservación, mientras se lleva a cabo una evaluación técnica y curatorial.

La protección a estos derechos tiene un respaldo constitucional y legal claro en Colombia. El derecho a la libertad de expresión se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991 y ha sido considerado esencial en distintas instancias judiciales, como la sentencia SU-626 de 2015, que reconoce la divulgación y el conocimiento de las obras como piezas fundamentales del ejercicio artístico. Así mismo, esta libertad no puede ser limitada sino bajo condiciones estrictamente necesarias y proporcionales, como aclaró la Corte Constitucional, citada por Conceptos Jurídicos.

El acceso a la cultura está protegido en el artículo 70 de la misma constitución, estableciendo la obligación estatal de asegurar igualdad de oportunidades para participar en la vida cultural. Este principio se complementa en la Ley General de Cultura de 1997, que amplía y define los procesos para promover la diversidad cultural. Además, instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos respaldan dicho acceso como una prerrogativa de toda persona.

Por su parte, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 67, vinculando el acceso al conocimiento y a los valores culturales. Leyes como la Ley 115 de 1994 y varios tratados internacionales garantizan su protección continua.

Sobre la memoria histórica, la sentencia destaca su doble naturaleza: una dimensión individual, que concede el derecho inalienable a conocer la verdad sobre hechos pasados, y otra colectiva, para preservar la memoria y reconstruir el tejido social del país. El Decreto 2244 de 2011 integra la memoria como derecho fundamental y elemente para la reparación integral en situaciones de conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ordenó la restitución de obras en el Museo Nacional de Colombia?

La restitución fue ordenada porque la remoción de las piezas, según la sentencia, vulneró derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica. Estas obras representan manifestaciones vinculadas a víctimas del conflicto armado y reivindicaciones sociales, por lo que su ausencia restringía la posibilidad de los ciudadanos de acceder libremente al patrimonio y a la memoria histórica, como se detalló en el fallo del Juzgado 24 de Familia de Bogotá.

¿Qué implica el derecho a la memoria histórica en Colombia según la sentencia?

De acuerdo con la sentencia, el derecho a la memoria histórica en Colombia posee una doble dimensión: individual y colectiva. La individual garantiza a cada persona conocer fidedignamente los eventos y causas de hechos atroces, mientras que la colectiva busca preservar el recuerdo histórico de la sociedad entera, especialmente durante situaciones de conflicto o violaciones a los derechos humanos. Esta doble condición ayuda tanto a la dignidad humana como a la reconstrucción del tejido social, según lo indicado por el juzgado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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