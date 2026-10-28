Por: El Espectador

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Stéphanie Lavaux asumió recientemente como rectora de la Universidad del Rosario y, aunque apenas lleva dos días en el cargo, expresó su optimismo respecto al estado actual de la institución. De acuerdo con afirmaciones hechas a El Espectador, Lavaux resaltó que, tras atravesar una de las crisis financieras más pronunciadas en la historia reciente de la universidad, hoy gozan de una “recuperación financiera absoluta y total”, superando el anterior déficit para presentar ahora un superávit. Hace tan solo dos años, la institución enfrentó graves dificultades a raíz de un préstamo de 67.000 millones de pesos y la situación llevó a la Consiliatura a desvincular al anterior rector, Alejandro Cheyne, en medio de cuestionamientos y malestar de la comunidad universitaria.

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La primera mujer en ocupar la rectoría, Ana Isabel Gómez, asumió el desafío de liderar la transición en medio de esa crisis. Según el análisis de profesores citado por El Espectador, la disminución de matrícula y una notable retracción demográfica agravaron el panorama para la universidad. Gómez dejó la dirección con un balance positivo, destacando un ambiente transformado y esperanzador. Ahora, la nueva rectora, politóloga francesa formada como directiva en la misma universidad, plantea metas ambiciosas como una “revolución científica” y el propósito de convertir al Rosario en la universidad más innovadora de América Latina.

Sobre el proceso de recuperación, Lavaux enfatizó el compromiso de la comunidad universitaria y la consolidación de una gestión transparente, subrayando la reducción de deuda y la estabilidad financiera alcanzada. Además, abordó el reto de atraer a una población estudiantil cada vez menor y menos convencida de cursar estudios superiores, una problemática que no solo afecta a Colombia, sino que es tendencia en el mundo. La propuesta para hacer más atractiva la oferta académica incluye programas en los cuales los estudiantes puedan combinar formación tradicional con modelos pedagógicos flexibles, incluyendo la opción de emprender sus propios proyectos desde el segundo año con acompañamiento institucional.

En cuanto a la investigación, Lavaux destacó la planta docente de cerca de 300 profesores de carrera y la importancia de conectar la ciencia con las necesidades de la sociedad. Anunció la intención de repetir una “Expedición Botánica”, pero en clave contemporánea, que motive la integración entre ciencia y sociedad e involucre inversión en talento nacional e internacional. Asimismo, reafirmó la apuesta por la educación virtual de calidad, sin replicar directamente el modelo de su anterior gestión en Uniminuto, y el compromiso de mantener la autonomía universitaria ante la diversidad de voces políticas.

Finalmente, la rectora reiteró la importancia de extraer lecciones de la crisis reciente y promover espacios de participación para docentes y estudiantes, con el objetivo de fortalecer la confianza y la sostenibilidad institucional en tiempos de cambio.

¿Cuál fue la crisis financiera que vivió la Universidad del Rosario y cómo logró superarla?

La Universidad del Rosario atravesó una importante crisis financiera tras adquirir una deuda de 67.000 millones de pesos en 2022. Esta situación generó descontento y preocupación en la comunidad, lo que llevó a la desvinculación del entonces rector Alejandro Cheyne. Bajo la dirección de Ana Isabel Gómez, la universidad implementó medidas de recuperación económica, redujo la deuda y fortaleció la sostenibilidad financiera, alcanzando resultados positivos que permitieron dejar atrás el déficit y entrar en superávit, según información recogida por El Espectador.

¿Qué significa la “nueva expedición botánica” propuesta por la rectora Stéphanie Lavaux?

La “nueva expedición botánica” no pretende replicar la histórica recolección de especímenes, sino fomentar un puente entre ciencia, arte y sociedad, tomando como referencia el nacimiento de la ciencia moderna en la Universidad del Rosario. El objetivo es crear misiones temáticas de investigación que den soluciones innovadoras a problemáticas contemporáneas, articulando talento nacional e internacional e impulsando la divulgación y aplicación social del conocimiento científico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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