Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Observatorio Editorial de Colombia, perteneciente al Instituto Caro y Cuervo, ha presentado una propuesta técnica destinada a la actualización de la Ley 98 de 1993, conocida como la Ley del Libro. Desde esta entidad se ha extendido una invitación para que la ciudadanía participe en el proceso de manera virtual, apostando por una construcción participativa y amplia. La metodología seleccionada es la llamada apropiación social del conocimiento, que busca articular distintas iniciativas tanto nacionales como regionales. De esta manera, se pretende recolectar insumos y reflexiones que permitan robustecer el ecosistema editorial y del libro en el país, según lo mencionado por el mismo Observatorio.

Sigue a PULZO en Discover

Esta propuesta parte de una premisa fundamental: la Ley 98 de 1993 ha superado los treinta años de vigencia sin una evaluación orientada a medir su cumplimiento, sus efectos económicos y sociales, o su impacto en el sector. En la propuesta técnica, los voceros del observatorio resaltan que diversos actores, entre ellos autores, editores, libreros, bibliotecarios, docentes, estudiantes y funcionarios, pueden y deben opinar en esta actualización. De acuerdo con la propuesta, si no existe un involucramiento sectorial y ciudadano real, “las decisiones se toman al margen de aquellos a quienes más afectan”.

Para quienes deseen involucrarse, el proceso es concreto: primero es necesario leer la propuesta técnica y luego responder un cuestionario, que toma cerca de media hora. El plazo para participar está fijado hasta el 3 de noviembre. Según la definición incluida en el proyecto, la apropiación social del conocimiento se entiende como el resultado del diálogo entre grupos de investigación y sectores poblacionales diversos, en busca de aportar elementos que permitan contextualizar y argumentar en torno a asuntos públicos. Estos insumos, señala el documento, deberían orientar el diseño, la justificación o la modificación de instrumentos de política y regulación.

La propuesta en cuestión incluye once artículos e identifica como objetivo principal “establecer, proteger, equilibrar y consolidar el ecosistema del libro colombiano”. A través de este esfuerzo se reconoce el valor cultural, económico y patrimonial del libro, crucial para facilitar el acceso democrático a la lectura, la escritura, la educación, la ciencia y la transmisión del saber.

Un análisis publicado por el Instituto Caro y Cuervo, a partir del texto de Wilson Colmenares y Pablo Estrada S. en la revista Tendencia Editorial UR, subraya que tras más de tres décadas de vigencia sigue sin esclarecerse si los beneficios y estímulos planteados por la ley han logrado democratizar el acceso al libro y fortalecer el sector editorial. Además, los autores apuntan que la ley carece de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación, lo cual obstaculiza la toma de decisiones informadas. Actualmente, no existe en Colombia un sistema público de información editorial que centralice estadísticas y datos, lo que limita la formulación de políticas basadas en evidencia y la medición real del impacto en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos de la Ley 98 de 1993 del libro en Colombia?

De acuerdo con la propuesta técnica y el análisis publicado por el Instituto Caro y Cuervo, uno de los principales desafíos es la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y trazabilidad. Esto ha impedido medir si la Ley 98 de 1993 ha cumplido con sus propósitos originales, dificultando el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia. Asimismo, la falta de un sistema público de información editorial limita el acceso a datos relevantes sobre la creación, comercialización y preservación del patrimonio bibliográfico.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la actualización de la Ley del Libro en Colombia?

El Observatorio Editorial de Colombia ha habilitado un proceso virtual para la participación ciudadana. Los interesados deben leer la propuesta técnica y responder un cuestionario que toma aproximadamente treinta minutos. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el 3 de noviembre, busca recoger opiniones y propuestas directamente de los diferentes actores involucrados, garantizando que la actualización de la Ley del Libro refleje intereses y necesidades reales del sector y de la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.