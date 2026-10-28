Por: Portal Bogotá

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Bogotá se mantiene firme en sus acciones para frenar el avance del crimen en distintas zonas de la ciudad. Según información suministrada por la Policía de Bogotá, en recientes operativos llevados a cabo al sur de la ciudad, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades obtuvieron resultados relevantes tras ejecutar tres procedimientos. Estas operaciones derivaron en la captura de cuatro hombres, el decomiso de tres armas de fuego y el hallazgo de sustancias estupefacientes, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad en la capital.

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El primer operativo ocurrió en el barrio Candelaria luego de recibir un reporte ciudadano sobre una supuesta riña y posibles disparos. Al llegar al lugar, los uniformados notaron impactos en los vidrios de una ventana. Tras hablar con una residente, quienes reportaron lo sucedido, la policía intervino el sitio, hallando una pistola, seis cartuchos, más de dos libras de marihuana y dos libras de insumos para la elaboración de tusi. Como resultado de este procedimiento, fueron capturados dos hombres señalados por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

En el barrio Madelena se desarrolló una segunda intervención en respuesta a un reporte de hurto. Los uniformados encontraron a un hombre que era agredido por varias personas. Tras verificar la situación, le incautaron un revólver calibre .32 con cinco cartuchos. Según la denuncia de un ciudadano en el lugar, este hombre presuntamente lo había amenazado con el arma de fuego para robarle. El sospechoso fue entregado a las autoridades competentes, acusado de hurto y porte de armas.

Finalmente, en el sector de Casa Linda, policías adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Candelaria capturaron a un hombre que portaba una pistola mientras se transportaba en un taxi. En todos los casos, las cuatro personas capturadas fueron puestas a disposición judicial junto con los elementos incautados.

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, los detenidos registran antecedentes por varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo, hurto, falsedad en documento público, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. La institución recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con comportamientos contrarios a la convivencia o delitos a través de la Línea de Emergencias 123, vital para fortalecer los procesos investigativos y garantizar una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos de la Policía en Ciudad Bolívar?

En los recientes procedimientos adelantados por la Policía de Bogotá en la localidad Ciudad Bolívar, las autoridades lograron la captura de cuatro hombres, el decomiso de tres armas de fuego y la incautación de sustancias estupefacientes como marihuana y precursores para tusi, según reportó la institución. Los sujetos, todos con antecedentes judiciales, quedaron a disposición de la justicia.

¿Qué se debe hacer para denunciar un delito en Bogotá?

La Policía de Bogotá recomienda a la ciudadanía reportar cualquier acto delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Este canal resulta fundamental para que las autoridades adelanten procesos investigativos, impongan las debidas sanciones y contribuyan a que la ciudad sea un espacio seguro para todos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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