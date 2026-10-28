Por: Portal Bogotá

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La administración de la ciudad de Bogotá, a través de la alcaldía mayor y la secretaría distrital de desarrollo económico, está impulsando nuevas rutas de financiación para startups y emprendimientos, según información del portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Entre los planes contemplados destaca la colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), cuya propuesta central gira en torno al 2600 Campus, el distrito de ciencia, tecnología e innovación de la capital.

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De acuerdo con los datos oficiales citados en el artículo, entre el 19 y el 23 de octubre, una misión técnica de Corea visitó Bogotá y sostuvo reuniones con más de 20 actores clave: entidades públicas y privadas, organismos multilaterales, gestores de fondos de capital emprendedor e inversionistas. El objetivo de estos encuentros fue conocer de cerca las capacidades del ecosistema innovador de Bogotá y explorar opciones que permitan a empresas con potencial acceder a recursos estratégicos para el desarrollo de sus negocios.

En la agenda figura la potencial creación de un fondo de inversión integrado en los servicios del 2600 Campus. Se trata de una herramienta pensada para conectar a las empresas emergentes con capital, especialmente en fases tempranas, cuando consolidar el modelo de negocio requiere de respaldo económico y no siempre encuentran acceso fácil a fuentes tradicionales. Durante las discusiones se analizaron dos mecanismos: uno, un modelo de coinversión que involucra fondos privados; el otro, un fondo de fondos que redireccionaría recursos hacia vehículos de inversión gestionados profesionalmente.

Sin embargo, tal como precisa el reporte, estos mecanismos están todavía en fase de evaluación: la decisión sobre cuál escogerá dependerá del análisis de viabilidad, la disponibilidad de recursos, el marco legal y el interés de los inversionistas. Por el momento, no existe un fondo en ejecución, sino una iniciativa en estudio.

Según explicó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de desarrollo económico, el reto es conectar el talento científico y emprendedor de la ciudad con alternativas de financiación, permitiendo a las startups desarrollar, crecer y lanzar sus soluciones al mercado. El instrumento que se plantea estaría dirigido, sobre todo, a iniciativas de base científica y tecnológica, las cuales suelen tener mayores barreras para obtener financiación por requerir más tiempo y recursos especializados.

El proceso continúa con una segunda visita de expertos de KOICA, prevista entre el 17 y el 27 de noviembre de 2026, donde se evaluarán otros componentes centrados en el fortalecimiento del ecosistema, el crecimiento empresarial y la internacionalización de startups. El proyecto prevé un estimado de 7 millones de dólares en cooperación para el periodo 2027-2030, pero su ejecución depende aún de nuevos estudios y aprobaciones formales por parte de las instituciones coreanas.

¿Qué alternativas de financiación se estudian para emprendimientos en Bogotá?

De acuerdo con la información de la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría distrital de desarrollo económico, se analizan principalmente dos mecanismos: un modelo de coinversión junto a fondos privados y la creación de un fondo de fondos, que canalizaría la inversión hacia entidades gestionadas por profesionales. Ambos modelos buscan facilitar el acceso a capital para startups, especialmente en el ámbito científico y tecnológico, aunque todavía están en etapa de estudio y definición.

¿Cuándo podría definirse la creación del fondo de inversión para startups en Bogotá?

Según lo presentado en el reporte, la posible creación del fondo de inversión depende de los resultados del estudio de viabilidad, la disponibilidad de recursos, el marco jurídico y el interés de los inversionistas. La decisión final y la ejecución del fondo están sujetas a las evaluaciones técnicas y la aprobación de KOICA y las instituciones coreanas, por lo que, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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