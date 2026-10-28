Por: Portal Bogotá

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La participación en actividades artísticas y creativas ha alcanzado niveles notables en Bogotá, según la Encuesta Bienal de Prácticas Artísticas, Culturales, Creativas y Patrimoniales 2025, presentada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de su Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. De acuerdo con los resultados, la música continúa consolidándose como una de las prácticas culturales más populares: el 93,7 % de los habitantes mayores de 13 años afirmó haber escuchado música durante el último mes, una cifra 6,2 puntos porcentuales superior a la de 2023. Además, el consumo de películas o series en plataformas de streaming y la visualización de televisión también ocupan un lugar relevante, con el 82 % y el 80,6 % de participación respectivamente, según la encuesta.

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La investigación, que se realizó con base en 5.622 encuestas presenciales y cuyo universo representa a 6.763.265 personas de 13 años en adelante residentes en Bogotá, revela que la vida cultural de la ciudad se expresa tanto en la cotidianidad de los hogares como en los espacios públicos y privados. Así lo resalta Diego Maldonado, director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, quien recalcó que la cultura está imbricada en la vida diaria y es clave para la calidad de vida, permitiendo el disfrute, la expresión y la interacción entre distintas culturas. La encuesta evidencia que, durante los últimos 12 meses, el 41,2 % de los bogotanos asistió o accedió a funciones de cine, el 39,9 % a presentaciones de música en vivo y el 30,8 % a obras de teatro. Además, el 58,7 % practicó baile, el 48,3 % se dedicó a pintar, dibujar o fotografiar, y el 48 % estuvo involucrado en actividades musicales como cantar o producir música.

No obstante, persisten barreras para una mayor participación. Entre quienes no realizan actividades artísticas o creativas, el 35 % manifestó la falta de tiempo como principal impedimento, seguido de la falta de interés y motivos económicos. Esta tendencia también se observa en la asistencia a eventos culturales, donde el 38 % señaló compromisos de estudio o trabajo como la principal barrera.

El patrimonio cultural tiene una valoración significativa: el 69,4 % considera que es esencial para la vida de la ciudad, y más del 75 % reconoce su importancia en la preservación del legado histórico, la identidad y la diversidad. Sin embargo, surgen posiciones distintas frente a su conservación, ya que el 64,5 % prioriza la construcción de ciudad nueva sobre la protección de la ciudad antigua. Finalmente, la experiencia cultural se asocia con emociones positivas como felicidad, tranquilidad y alegría; el 78,6 % de los encuestados dice sentirse feliz o muy feliz al participar en actividades artísticas, y el 74,4 % considera que estas prácticas contribuyen a afrontar situaciones difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las barreras principales para la participación cultural en Bogotá según la Encuesta Bienal?

La Encuesta Bienal de Prácticas Artísticas, Culturales, Creativas y Patrimoniales 2025 señala que la falta de tiempo representa la principal barrera para participar en actividades culturales en Bogotá, especialmente por razones laborales o académicas. Otros factores como la falta de interés y los motivos económicos también se mencionan, pero en menor medida. Esta tendencia se observa tanto en la práctica de actividades creativas como en la asistencia a eventos culturales.

¿Qué importancia le otorgan los bogotanos y bogotanas al patrimonio cultural según el estudio?

El estudio revela que el 69,4 % de la población bogotana considera que el patrimonio cultural es importante para la vida de la ciudad. Además, un alto porcentaje señala que el patrimonio contribuye significativamente a la conservación del legado histórico, la identidad y la promoción de la diversidad y la interculturalidad, aunque existen posiciones divididas sobre priorizar la construcción de ciudad nueva o conservar la ciudad antigua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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