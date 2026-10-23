La música sigue encontrando nuevas formas de conectar generaciones, estilos y públicos. Esta semana, La Corte reúne colaboraciones del movimiento urbano, regresos discográficos, apuestas independientes y celebraciones que reconocen el recorrido de artistas fundamentales.

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La plena de La Corte

El movimiento urbano llega con canciones que mezclan distintas identidades y colaboraciones que amplían el panorama de sus protagonistas.

Nanpa Básico, Kapo y SOG presentan ‘Cóbrame tú’, una unión que reúne tres nombres de la escena colombiana. A esta lista se suman Riko y GeezyDee con ‘Dile’, mientras Gotay El Autentiko y Saiko presentan ‘Tasty’.

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Por su parte, Justin Quiles estrena ‘No te sorprendas’ y Myke Towers presenta ‘Te Imagino’, dos lanzamientos que se incorporan a la nueva tanda de música urbana.

Uno de los encuentros destacados es el de Reykon, Milo Bvgatti y Nio García, quienes se unen en ‘Otra Vez’, una colaboración que reúne al artista colombiano con dos nombres de la escena urbana.

También vuelve Jombriel, esta vez con ‘Hidrátate’, un sencillo que presenta junto a Jøtta, productor y compositor que participa en esta nueva apuesta musical.

Ritmos frescos

Las novedades no se quedan en el reguetón. Esta semana aparecen proyectos que pasan por el pop latino y otras sonoridades, con artistas que presentan nuevas canciones y producciones.

Ozuna apuesta por la nostalgia del reguetón con ‘Vulnerable’, sencillo en el que se une a Ñengo Flow y Jory Boy para recuperar la esencia de sus sonidos clásicos.

Mylan, artista de Royalty Records, estrena ‘Calma’, mientras Chino y Nacho presentan el álbum ‘Radio Venezuela: Fresco’, una nueva entrega del dúo venezolano.

La lista también incluye a Penelope Robin, quien llega con ‘Pescadora’, y a La Pantera y Quevedo, que unen fuerzas en ‘DOGGY’, una colaboración que conecta a dos artistas de la escena urbana.

Cantares de conga

La salsa tiene un lugar especial con una celebración que mira hacia la historia y el repertorio de una agrupación clave del género colombiano.

Guayacán Orquesta presenta ’40 años después’, un proyecto con el que vuelve al estudio para grabar nuevamente diez de sus grandes éxitos, cuatro décadas después del inicio de su historia.

Entre las canciones incluidas están clásicos como ‘Oiga, mire, vea’, ‘Invierno en primavera’, ‘Torero’ y ‘Carro de fuego’. La producción representa una oportunidad para reencontrarse con temas que han acompañado a distintas generaciones de salseros.

Nuevas apuestas

Esta sección reúne propuestas que se mueven entre el humor, el rap, el vallenato y las nuevas voces de la música colombiana.

Lokillo presenta ‘Ahora Sí’, una canción en la que, con su habitual tono humorístico, promete colgar los guayos de la soltería.

En el rap, El Redcode y Gabylonia adelantan ‘AMÉN’ con ‘Doctrina’, una propuesta conectada con el rap de barrio. A su vez, Al2 El Aldeano presenta ‘Castrao’, una tiradera construida sobre un piano sobrio.

El vallenato también tiene una celebración importante: Miguel Morales conmemora cuatro décadas de trayectoria con ‘Es Leyenda 40 Años’.

Entre los lanzamientos que entran al radar están Vale Garzón, con ‘¿Por qué no?’; Irepelusa, con ‘Bruja’; y Milena Benites, quien presenta ‘Encontré mi coleador’, una canción que pone la voz del amor llanero en primer plano.

La lista continúa con Jhaner Trujillo y Mafe Cardona, quienes colaboran en ‘Clavo’, y con Arelys Henao y J Álvarez, que unen sus voces en ‘Cuando te perdí’.

Por su parte, Wow Popy presenta su nuevo álbum, ‘Mundial’, con el que suma otro proyecto a su catálogo musical.

Voces en un solo lenguaje

La música también puede convertirse en un espacio para recordar y celebrar un legado. Mark Ronson y Salaam Remi se reunieron con The Amy Winehouse Band para conmemorar los 20 años de ‘Back to Black’ con ‘The Roundhouse’.

El encuentro pone nuevamente en el centro el repertorio de Amy Winehouse y la influencia de uno de los álbumes más reconocidos de su carrera, con la participación de músicos y productores vinculados a su historia artística.

Marcando hitos

Las historias musicales también encuentran espacio en las plataformas digitales. Marko, actor y creador de contenido venezolano, continúa impulsando ‘Caso 1992’, un proyecto que supera los nueve millones de reproducciones en YouTube, según las cifras reportadas en su comunicado.

La producción combina su experiencia en el entretenimiento digital con una historia de crimen que ha despertado interés entre sus seguidores y que sigue sumando visualizaciones.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.