Javier Fernández, conocido popularmente como el ‘Cantante del gol’, denunció que fue víctima de un posible intento atraco a mano armada a plena luz del día frente al edificio donde reside en Bogotá. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde cuando acababa de llegar del aeropuerto El Dorado, procedente de Cali, y bajaba su equipaje del vehículo que lo transportaba. Lo más grave: es la tercera vez que esto le sucede en el mismo lugar, en menos de año y medio.

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“Muy triste, muy triste lo que me pasó ayer llegando del aeropuerto El Dorado a la casa, al edificio donde, donde vivo. Porque a eso de las 3 de la tarde, más o menos en plena luz del día, me bajé a recoger la maleta. Venía de la ciudad de Cali y recogiendo, recogiendo la maleta, así bajando la maleta del carro que me llevaba”, aseguró el periodista,

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De acuerdo con lo que el propio Fernández relató en entrevista para Olímpica Stéreo, un hombre delgado con gorra, sin casco y respaldado por dos motos que lo esperaban en la esquina, lo encañonó con un revólver.

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“Apareció un señor de gorra, un señor delgado sin casco de moto ni nada, pero con dos motos esperándolo en la esquina de la casa, con un revólver apuntándome y pidiéndome lo que tenía, lo que tuviera, y principalmente una cadena”, describió el narrador de fútbol.

La situación escaló cuando el vigilante del edificio, de manera valiente, sacó su armay disparó. El delincuente respondió con dos detonaciones propias antes de huir. “Alcanzó a meter la mano aquí para intentar robar la cadena, y salió disparando el atracador por toda una vía que es realmente muy visitada”, explicó Fernández.

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Lo que más indignó al ‘Cantante del gol’ fue la actitud de un intendente de la Policía que se encontraba uniformado en el lugar, custodiando a personalidades que residen en ese mismo edificio con esquemas de la UNP. Según Fernández, el uniformado no reaccionó durante el atraco ni usó su radio para alertar al cuadrante. Solo apareció cuando todo había terminado. “Apareció muy orondo con los 12 pulgares metidos dentro del chaleco antibalas a preguntar: ¿Y qué fue lo que pasó?”, narró con evidente molestia.

El ‘Cantante’ anunció que esta denuncia va dirigida a la UNP, a la Policía de Bogotá, a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad de la ciudad. Además, advirtió que en el atraco anterior ya había interpuesto una denuncia penal por hurto agravado e intento de homicidio, pero que nunca recibió respuesta: “Esta es la hora que nunca recibí. Llegó la policía y qué pena con usted, señor Fernández, pero no pasó nada”.

@olimpicasemetio ¡Momentos de terror vivió Javier Fernández frente a su conjunto residencial! El reconocido narrador deportivo Javier Fernández, conocido como ‘El Cantante del Gol’, denunció públicamente un presunto intento de robo con arma de fuego a las afueras del conjunto residencial donde vive. Según su relato, durante el incidente se produjo un intercambio de disparos entre el vigilante del conjunto y los presuntos delincuentes, una situación que generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el lugar. Además, Fernández cuestionó la actuación de una persona que, según indicó, vestía un uniforme de seguridad y prestaba servicios a uno de los residentes, señalando que no habría intervenido durante lo ocurrido. Afortunadamente, de acuerdo con la información compartida, todas las personas involucradas salieron ilesas y no se reportaron heridos. 🙏🏻 El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los conjuntos residenciales y la reacción ante situaciones de riesgo. 👇 ¿Qué opinan de lo ocurrido? ¿Consideran que los conjuntos residenciales cuentan con las medidas de seguridad necesarias? #JavierFernández #ElCantanteDelGol #SeguridadEnBogotá #Inseguridad #OlímpicaStereo ♬ sonido original – Olímpica Stereo Bogotá

¿Qué peligro enfrentan los viajeros que llegan de los aeropuertos colombianos?

Según lo relatado en la entrevista, las bandas delincuenciales ubican campaneros dentro de los aeropuertos que identifican a personas reconocidas o con apariencia de llevar dinero o joyas. Este fenómeno, que antes se concentraba en los alrededores de los bancos, se ha extendido a los accesos de los terminales aéreos de varias ciudades del país, incluidos Bogotá y Medellín.

¿Qué responsabilidad legal tiene un policía que no actúa ante un delito en flagrancia?

Expertos en derecho señalan que un agente de policía tiene el deber legal de intervenir ante cualquier hecho delictivo del que tenga conocimiento, independientemente de la misión que esté cumpliendo en ese momento. Omitir esa obligación puede derivar en sanciones disciplinarias graves e incluso en investigaciones penales por prevaricato por omisión.

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