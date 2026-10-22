Tulio Zuloaga, conocido en redes sociales como ‘Tulio Recomienda’, sorprendió al compartir una de las experiencias más impactantes de su vida: un incidente aéreo que pudo terminar en tragedia y que, según contó, le dejó una reflexión sobre la manera de afrontar la posibilidad de morir.

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El creador de contenido, reconocido por impulsar iniciativas gastronómicas como el Burger Master, habló sobre este episodio durante una entrevista con la revista Semana para el pódcast ‘Sin Filtros’. Allí recordó lo ocurrido durante un viaje en avioneta que comenzó en el aeropuerto de Ibagué y que estuvo marcado por una falla poco después del despegue.

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Zuloaga explicó que los desplazamientos aéreos hacen parte de su rutina laboral, pues su trabajo lo lleva a recorrer distintas regiones de Colombia para conocer restaurantes, reunirse con emprendedores y acompañar festivales gastronómicos.

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Sin embargo, uno de esos trayectos lo enfrentó a una situación inesperada que, según su relato, pudo haber tenido consecuencias fatales.

Debido a su apretada agenda, ‘Tulio Recomienda’ suele visitar varias ciudades en un mismo día. En ocasiones, puede desplazarse hasta por cuatro destinos para conocer propuestas culinarias y encontrarse con los protagonistas de la industria gastronómica.

Aunque está acostumbrado a viajar en avioneta, el ‘influenciador’ recordó que la aeronave en la que se movilizaba presentó problemas desde el momento del despegue.

“El avión desde que despegó ya tenía una falla… Como si un motor se estuviera apagando y, obviamente, los pilotos lanzaron el avión para tratar de devolverse a la pista con fuerza”, relató en la conversación con Semana.

La situación generó momentos de tensión dentro de la aeronave. Según explicó, llegó a observar una de las alas demasiado cerca del suelo, mientras los pilotos intentaban maniobrar para regresar a la pista.

“Yo veía el ala de la avioneta demasiado cerca del piso y solamente un par de veces pregunté: ¿se ve la pista?, pero no se veía…”, recordó.

La escena quedó grabada en su memoria, especialmente por la reacción que tuvo mientras enfrentaba la posibilidad de que el vuelo terminara de la peor manera.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la tranquilidad que aseguró haber experimentado durante el incidente. Mientras otras personas que viajaban con él reaccionaron con angustia y buscaron sus teléfonos celulares para escribirles a sus seres queridos, Zuloaga afirmó que no sintió miedo ni tuvo la necesidad de despedirse de alguien.

“No sentí nada, no sentí miedo, no sentí remordimiento, o sea, pensé y dije: ‘No me tengo que despedir de nadie’”, expresó.

El creador de contenido reconoció que su reacción le resultó extraña, sobre todo porque era consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo y de que no tenían certeza de poder salir ilesos.

Sus acompañantes, en cambio, vivieron el episodio de una manera diferente. Según contó, algunos entraron en pánico y lo primero que hicieron fue tomar sus celulares para comunicarse con sus familiares y personas cercanas.

“Es algo inexplicable”, manifestó al recordar la diferencia entre su reacción y la de quienes compartían el vuelo.

Durante la entrevista, Tulio Zuloaga también habló de las experiencias personales que han influido en su manera de entender la vida y en su crecimiento profesional.

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El incidente aéreo se convirtió en uno de los episodios que más lo marcaron, no solo por el riesgo que representó, sino por la forma en que reaccionó ante una situación límite.

Aunque no experimentó el miedo que esperaba sentir, sus palabras reflejaron que tuvo presente la posibilidad de morir durante el vuelo.

La anécdota también permitió conocer una faceta más personal del influenciador, cuya actividad pública suele estar relacionada con la gastronomía, los restaurantes y los festivales que promueven la cocina colombiana.

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