Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta ‘El Dictado’, una obra que aborda los traumas, las heridas familiares y el uso de la mentira como mecanismo para enfrentar el dolor. Esta puesta en escena, incluida en la temporada Ópera prima 2026 del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, invita a la audiencia bogotana a sumergirse en una experiencia teatral profunda donde temas como la memoria, la verdad y la supervivencia emocional toman el centro de la narrativa. Según la información de Idartes, la función está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., en el reconocido teatro ubicado en la carrera 7 No. 22-47, y el ingreso se hará con boletería.

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‘El Dictado’ narra la historia de Adela, una mujer colombiana que decide viajar a España con una petición cargada de significado personal. Adela busca a su hermana, Nora, quien reside como inmigrante en ese país europeo. El propósito de este reencuentro trasciende lo familiar: Adela comunica su intención de quitarse la vida lejos de su madre y solicita la complicidad de Nora para tejer, mediante fotografías y cartas, una ficción sobre una vida ideal y feliz. Así, planifican construir un relato que será enviado en el futuro, ocultando la dura realidad detrás de una apariencia de bienestar.

De acuerdo con la información compartida por Idartes, la obra presenta el proceso de creación de esta historia inventada, donde la hermana de Adela acepta convertirse en cómplice con la esperanza íntima de que, durante la construcción de esa mentira piadosa, Adela logre encontrar una nueva motivación para seguir viviendo. De esta manera, la mentira deja de ser solo un velo sobre la verdad y se convierte en un posible espacio para la redención y la recuperación emocional.

Esta propuesta, enmarcada en la agenda cultural de Bogotá, es una oportunidad para conocer nuevas voces teatrales y explorar vivencias que tocan las fibras más sensibles de la condición humana. Idartes y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán continúan apostando por producciones que invitan a la reflexión y promueven el valor del arte como herramienta frente a las complejidades emocionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trama central de la obra ‘El Dictado’ que se presenta en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

La obra ‘El Dictado’ relata el viaje de Adela a España y su reencuentro con su hermana Nora, a quien le solicita ayuda para construir una ficción sobre una vida feliz y así disimular su sufrimiento. A través de cartas y fotografías, ambas hermanas intentan ocultar la verdad, mientras Nora espera que este acto ayude a Adela a encontrar nuevas razones para vivir.

¿Cuándo y dónde se puede ver la obra ‘El Dictado’ en Bogotá?

La función de ‘El Dictado’ está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22-47 de Bogotá. El ingreso se hace adquiriendo boletería para el evento, según informa el Instituto Distrital de las Artes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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