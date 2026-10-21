Por: El Espectador

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La contaminación atmosférica en Bogotá representa una seria amenaza para la salud de sus habitantes, según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con este análisis, cada año más de 1.100 personas pierden la vida debido a la exposición a contaminantes del aire. El fenómeno está relacionado principalmente con la presencia de material particulado fino, conocido como PM2.5, que corresponde a diminutos fragmentos de residuos suspendidos en la atmósfera. Por su tamaño, estas partículas ingresan fácilmente a los pulmones y pueden generar daños significativos a los seres vivos.

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El origen de estos contaminantes está vinculado a diversas fuentes. Una de las más relevantes es el parque automotor que diariamente circula en la ciudad, emitiendo gases perjudiciales. La industria también contribuye significativamente, sobre todo en zonas con alta concentración de fábricas. Por otro lado, el polvo generado por vías sin pavimentar y la escasez de árboles en algunos sectores complejizan aún más la situación, incrementando los riesgos ambientales. Estas condiciones tienen efectos diferenciados en varias áreas de la ciudad, como lo han reportado fuentes consultadas por El Espectador.

Uno de los puntos críticos identificados es El Mochuelo, catalogado por la Corporación Autónoma Regional (CAR) como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I. En esta zona rural, la minería de arcilla y la producción de materiales de construcción, junto con la cercanía al botadero de Doña Juana, intensifican la presencia de contaminantes. Otra zona problemática es La Sevillana, que enfrenta altos niveles de contaminación por la elevada concentración de fábricas, el tráfico pesado constante sobre la autopista Sur y la avenida Boyacá, además de la proximidad con el matadero de Guadalupe.

Engativá, por su parte, destaca debido a su alta densidad poblacional y la migración de empresas industriales a sus límites, situación que se agrava con factores externos, como la inversión térmica y los vientos contaminados provenientes de incendios en otras regiones. En la zona industrial de Puente Aranda, al igual que en Kennedy, la combinación de intensa actividad industrial, tránsito de carga pesada y escasez de zonas verdes aumenta la vulnerabilidad en materia de calidad del aire.

Kennedy resalta particularmente: según el estudio de la Universidad Nacional, lidera en muertes asociadas a la contaminación, con 3.187 casos. Las características que aumentan el riesgo en esta localidad incluyen calles sin pavimentar, tráfico permanente de vehículos de carga y déficit de áreas verdes. Frente a este panorama, la ciudad ha adoptado normas ambientales más estrictas, intentando proteger la salud pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del aire en Bogotá?

En Bogotá, las causas predominantes de la contaminación del aire incluyen el parque automotor que genera emisiones por el tráfico constante, la actividad industrial por la presencia de diversas fábricas, el polvo de calles sin pavimentar y la falta de árboles en algunas zonas, según señala un estudio de la Universidad Nacional y reportes de El Espectador.

¿Qué es el material particulado PM2.5 y por qué es peligroso para la salud?

El material particulado PM2.5 son fragmentos microscópicos de residuos que permanecen suspendidos en la atmósfera. Por su pequeño tamaño, pueden llegar fácilmente a los pulmones y causar daños significativos a los seres vivos, siendo uno de los factores más asociados a muertes por contaminación en Bogotá, de acuerdo con la Universidad Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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