Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las cifras de accidentalidad siguen estremeciendo a Bogotá. Durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, dos personas que transitaban en motocicleta fallecieron en distintos hechos viales y un adolescente de 16 años resultó con heridas de gravedad, según reportes conocidos al cierre de la jornada. Los siniestros sucedieron en la localidad de Bosa y en la autopista Sur, áreas que han sido escenario frecuente de accidentes automovilísticos en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

El primer caso, de acuerdo con la información preliminar divulgada, ocurrió en el barrio La Paz, en Bosa. Una joven perdió la vida en el sitio después de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante, guiada por un menor de edad, impactó violentamente contra un poste. El conductor, de 16 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Las versiones iniciales señalan que el accidente se produjo posiblemente porque el conductor perdió el control del vehículo, aunque este dato aún no cuenta con un informe oficial que precise si se trató de una falla mecánica, exceso de velocidad u otra causa relacionada.

El segundo trágico suceso tuvo lugar en la autopista Sur con calle 27 sur, apenas horas después del primer accidente. La víctima, un motociclista, falleció tras chocar contra un vehículo aún no identificado. Las autoridades, al cierre de los reportes periodísticos, no habían revelado las identidades de ninguno de los involucrados ni los dictámenes técnicos sobre las causas concretas de los accidentes. De igual manera, la emergencia alteró temporalmente el tráfico en el sur de la ciudad mientras se realizaban los procedimientos requeridos en el lugar.

Más adelante, se informó la muerte de otro motociclista en la localidad de Kennedy, quien perdió la vida luego de un choque con un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Este panorama vuelve a poner en debate la alta exposición al riesgo que enfrentan los motociclistas en Bogotá, especialmente durante la noche o la madrugada. Según El Espectador, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 368 fallecidos en siniestros viales en Bogotá entre enero y junio de 2026, cifra que refleja un preocupante aumento de 29,6 % respecto al año anterior. Además, los motociclistas representaron el 47 % de las víctimas fatales en 2025, consolidándose como el grupo de mayor vulnerabilidad en estos entornos.

La combinación de factores como velocidad, poca visibilidad, condiciones deficientes de iluminación y la interacción con otros vehículos convierten las noches bogotanas en uno de los periodos más críticos para quienes se movilizan en motocicleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de los accidentes de motocicleta en Bogotá el 21 de octubre?

Hasta el momento, de acuerdo con las versiones iniciales proporcionadas, la principal hipótesis sobre el accidente en Bosa indica que el conductor de la motocicleta perdió el control y chocó contra un poste. Sin embargo, no existe un informe oficial que defina si hubo otros factores como exceso de velocidad o fallas mecánicas. En el caso del accidente en la autopista Sur, tampoco se ha publicado la causa precisa, ya que las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre los motivos que rodearon ambos siniestros.

¿Por qué los motociclistas son tan vulnerables a los accidentes fatales en Bogotá?

Según cifras compartidas por El Espectador, la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a los motociclistas como las principales víctimas en accidentes de tránsito en Bogotá. El aumento de fatalidades se asocia a factores como la velocidad, la baja visibilidad durante la noche y la madrugada, y los riesgos al compartir la vía con otros vehículos. Este grupo representó el 47 % de las muertes viales en la capital, manteniéndose como el actor con mayores fatalidades año tras año.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.