Las fuertes lluvias que azotaron a Soacha, Cundinamarca, el miércoles 14 de octubre dejaron una emergencia que quedó registrada en video. En las imágenes se observa cómo la corriente de agua arrastró a dos motociclistas junto con sus vehículos en el sector de Ciudadela Sucre, en medio de las inundaciones que afectaron varias zonas del municipio.

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La grabación, difundida en redes sociales por la cuenta @bh_katheri23285, muestra la fuerza del agua y las dificultades que enfrentaron los conductores ante la creciente. La corriente avanzó por la vía con tal intensidad que los motociclistas no pudieron evitar ser arrastrados, en un episodio que terminó con consecuencias fatales.

De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, uno de los motociclistas falleció tras ser arrastrado por la inundación. Además, otras dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para recibir atención.

El caso volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los habitantes de Soacha durante las temporadas de lluvias, especialmente en sectores donde las inundaciones afectan las calles y dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Fuertes lluvias causaron inundaciones en Soacha

La emergencia no se limitó a Ciudadela Sucre. Las precipitaciones del 14 de octubre también afectaron diferentes barrios de Soacha y vías de alto flujo vehicular, entre ellas la Autopista Sur, uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y los municipios del sur de la Sabana.

Las inundaciones ocasionaron problemas de movilidad y complicaciones para quienes se desplazaban por la zona, en una jornada marcada por las intensas precipitaciones.

El video del incidente permite dimensionar las dificultades que pueden presentarse cuando las lluvias aumentan el caudal de las corrientes de agua y estas invaden las vías. En esas condiciones, atravesar una calle inundada puede representar un peligro, incluso para quienes se movilizan en motocicleta.

Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas y buscar rutas alternativas cuando las vías presentan acumulaciones de agua o corrientes fuertes.

(Ver también: Lluvias intensas en Cundinamarca dejan un fallecido en Soacha y múltiples afectaciones en varios municipios)

Mientras se conocen más detalles sobre lo ocurrido en Ciudadela Sucre, la muerte del motociclista deja una nueva alerta sobre los efectos de las lluvias en Soacha y la importancia de atender las advertencias durante los episodios de precipitaciones intensas.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.