Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las infracciones de los motociclistas en Ibagué vienen causando serios problemas en las calles de la ciudad, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad durante un reciente operativo de control. El secretario explicó que estacionar en lugares prohibidos, incumplir normas de tránsito y conducir sin licencia son las principales faltas observadas entre quienes utilizan motocicleta como medio de transporte. Estas conductas no solo acarrean sanciones y comparendos, sino que también afectan el flujo vehicular y elevan los riesgos cotidianos para todos los actores en las vías, según lo señalado por la autoridad local.

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La primera infracción que resaltó la Secretaría consiste en el estacionamiento de motocicletas en sitios donde no está autorizado. Mientras avanzaba el operativo, el funcionario detalló que este comportamiento interfiere con los lugares destinados para la movilidad, lo que termina generando obstrucciones y congestión, especialmente en puntos estratégicos de alta circulación vial.

Otra infracción frecuente está relacionada con el incumplimiento general de las normas de tránsito. Entre los comportamientos peligrosos identificados se encuentran cruzar semáforos en rojo, circular por espacios fuera de la calzada como andenes y separadores, así como conducir sin portar los elementos de protección requeridos, como el casco. Un ejemplo particular reflejado durante el control fue el caso de un motociclista que se movilizaba acompañado por una menor y otra persona, sin presentar la documentación reglamentaria ante los agentes de tránsito, poniendo en riesgo a todos sus ocupantes.

La tercera falta destacada es la conducción de motocicletas sin la correspondiente licencia. Para la Secretaría de Movilidad, esta situación es preocupante, ya que implica que hay personas desplazándose por las vías sin haber acreditado el requisito esencial para manejar este tipo de vehículos, lo que vulnera la seguridad tanto propia como ajena.

Además de estas infracciones diarias, la ciudad enfrenta otro problema: los piques ilegales y la circulación de motocicletas modificadas. El secretario informó que, junto a la Policía Nacional y el Ejército, se adelantan operativos para sancionar estos comportamientos, controlar vehículos con modificaciones indebidas y mitigar el exceso de ruido que altera la convivencia en varias zonas.

Finalmente, el llamado de la Secretaría de Movilidad no solo está dirigido a los motociclistas, sino también a ciclistas, peatones, conductores particulares y usuarios del transporte público. La intención es reducir las conductas riesgosas que pueden desencadenar en accidentes y conservar la tranquilidad en las vías de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales infracciones de tránsito que cometen los motociclistas en Ibagué?

Las faltas más reportadas por la Secretaría de Movilidad de Ibagué incluyen estacionar motocicletas en lugares prohibidos, incumplir normas como cruzar semáforos en rojo y conducir por andenes, manejar sin elementos de protección y transportar más de dos personas, además de circular sin tener la licencia correspondiente. Todo esto ha sido registrado en operativos conjuntos con la Policía Nacional y el Ejército.

¿Qué medidas realiza la Secretaría de Movilidad de Ibagué para controlar los piques ilegales y las motos modificadas?

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Movilidad, se llevan a cabo controles coordinados con la Policía Nacional y el Ejército para interceptar los piques ilegales y verificar las modificaciones no autorizadas en motocicletas, con especial énfasis en aquellas que generan ruido excesivo y alteran la tranquilidad en los barrios.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.