La cúpula de la Policía Metropolitana de Bogotá rompió el silencio para otorgarle un respaldo institucional absoluto al valiente uniformado que, haciendo uso estricto de su legítima defensa, abatió a dos delincuentes que intentaron robarle su camioneta en plena vía pública de la localidad de Puente Aranda.

Sigue a PULZO en Discover

El sangriento episodio se desató pasadas las 10:40 p.m. de este martes 6 de octubre en el sector de La Francia, cuando tres asaltantes armados interceptaron con sevicia el vehículo en el que se movilizaba el agente. Ignorando por completo que la víctima era un miembro activo de la institución altamente preparado, los criminales encañonaron al conductor para despojarlo de su automotor. Lejos de ceder ante la intimidación, el uniformado respondió con tácticas de fuego letal utilizando su arma de dotación, desencadenando un cruce de disparos que sacudió la tranquilidad nocturna del vecindario y dejó a los vecinos atónitos tras las detonaciones.

El saldo inicial del enfrentamiento arrojó a uno de los asaltantes sin vida sobre el pavimento de la escena del crimen. Sin embargo, los dos cómplices restantes, gravemente heridos por los impactos, lograron abordar la camioneta en la que se desplazaban y emprendieron una veloz huida con rumbo al centro de la ciudad para intentar evadir a la justicia. Minutos más tarde, la hipótesis de las autoridades sobre la búsqueda de atención médica clandestina se materializó frente a la Clínica Mederi, ubicada sobre la carrera 30, donde el vehículo fue interceptado por los cuadrantes policiales. En la parte trasera yacía el segundo criminal muerto, mientras que el tercer implicado ingresó de urgencia al centro asistencial, donde permanece internado bajo estrictas medidas de custodia policial a la espera de ser judicializado por la Fiscalía General de la Nación.

Mediante un comunicado oficial, la Policía Metropolitana fue tajante al respaldar el actuar del agente, zanjando cualquier cuestionamiento sobre el uso de la fuerza letal. “Ante la amenaza contra su vida e integridad, y en legítima defensa, el uniformado hace uso de su arma de dotación”, ratificó la institución, disipando las dudas sobre la legalidad de la reacción en medio del asalto.

Lee También

Entre tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las riendas de las indagaciones forenses y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del sector para trazar la ruta exacta de escape de los bandidos. Paralelamente, las autoridades indagan con lupa si esta estructura delincuencial neutralizada en Puente Aranda guarda nexos directos con una serie de atracos seriales perpetrados recientemente bajo la misma modalidad en la localidad de Engativá, lo que confirmaría la caída de una peligrosa banda dedicada al hurto automotor en la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z