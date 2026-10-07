Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Metropolitana de Ibagué enfrenta un nuevo ciclo con la llegada de un comandante que asume la dirección en un escenario de cambios recientes. El coronel Jeison Giraldo Pineda reemplaza al coronel Edgar Fernando López González, quien deja el cargo después de estar cerca de diez meses liderando dicha institución, según informó El Nuevo Día. López González tomó las riendas en diciembre de 2025 y mantuvo bajo su coordinación la seguridad de Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras. Al concluir su gestión, será trasladado a Bogotá para asumir como jefe de Seguridad en la Contraloría General de la República.

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El relevo en la comandancia se produce en un contexto de alta responsabilidad, dado el reto permanente de garantizar la seguridad y la convivencia en la capital del Tolima y municipios aledaños. Con este cambio institucional, la Policía Nacional deposita su confianza en el coronel Jeison Giraldo Pineda, quien llega respaldado por una amplia trayectoria en investigación criminal, protección y apoyo institucional. Los registros lo mencionan como asistente personal del Director General de la Policía Nacional cuando ostentaba el grado de mayor, lo que subraya su cercanía con la alta dirección de la institución.

Durante 2024, ya con el rango de teniente coronel, Giraldo Pineda fue asignado a la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos. Según los archivos internos, ese mismo año fue reconocido con una felicitación especial por parte de la Dirección General, debido a su contribución en una operación internacional que resultó en la incautación de 1,4 toneladas de cocaína y la captura de dos personas.

Para 2026, la documentación oficial lo señala como teniente coronel adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales. Ahora, en su nuevo cargo como comandante de la Metropolitana de Ibagué, Giraldo Pineda tendrá bajo su mando el diseño y la ejecución de la estrategia para mantener y fortalecer la seguridad tanto en la capital como en Cajamarca, Alvarado y Piedras.

Al asumir este nuevo desafío, el coronel Giraldo Pineda envió un mensaje a la población y los medios: “Cuenten con un policía cercano para trabajar de la mano, con respeto, firmeza, transparencia y comunicación permanente”, reflejando así su intención de diálogo con ciudadanía, autoridades y periodistas, de acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día.

¿Quién es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué?

El coronel Jeison Giraldo Pineda es un oficial de la Policía Nacional con experiencia en investigación criminal, protección y apoyo administrativo. Ha sido asistente personal del Director General de la Policía, estuvo en la Dirección de Antinarcóticos y, posteriormente, en la Dirección de Protección y Servicios Especiales, según información institucional.

¿Por qué fue trasladado el anterior comandante de la Policía de Ibagué?

El coronel Edgar Fernando López González, quien estuvo cerca de diez meses en la comandancia de la Policía Metropolitana de Ibagué, fue trasladado para asumir el cargo de jefe de Seguridad en la Contraloría General de la República, según reportó El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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