Un video que circula en redes sociales ha despertado comentarios positivos por la forma en que dos policías de Tránsito atendieron a una familia que estaba varada en una vía de Colombia. El conductor del vehículo se encontraba preocupado porque no podía continuar su recorrido debido a un problema con una de las llantas y, al ver que se acercaban los uniformados, pensó que recibiría un comparendo.

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Sin embargo, la reacción de los agentes fue diferente a la que esperaba. Aunque le hicieron una advertencia, los policías decidieron ayudarlo a solucionar el inconveniente y lo acompañaron mientras se ocupaba de despinchar el vehículo.

La atención no terminó ahí. Los uniformados también tuvieron un gesto con los niños que viajaban dentro del automóvil, a quienes les dieron agua mientras la familia resolvía la situación.

Las imágenes se difundieron rápidamente y varios usuarios destacaron la disposición de los policías para ayudar a los ciudadanos en un momento de dificultad.

Daniel Sanín, quien compartió la grabación, explicó que la asistencia a los conductores también hace parte de las responsabilidades legales de los agentes de tránsito.

En su publicación citó el artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 2197 de 2022, que establece que las autoridades deben velar por la seguridad de las personas y orientar sus acciones hacia la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Sanín también recordó que el artículo 2 de la Constitución señala que uno de los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad y proteger a las personas. Además, mencionó la Sentencia C-577 de 2006 de la Corte Constitucional, sobre la dimensión preventiva y pedagógica de las autoridades de tránsito.

El hombre aclaró que su mensaje no significa que los policías deban ignorar las infracciones, sino que su trabajo también implica acompañar y ayudar a quienes necesitan asistencia en las vías.

La actuación de los dos uniformados dejó una imagen distinta a la que muchos conductores suelen asociar con los controles de tránsito: la de una autoridad que, además de vigilar el cumplimiento de las normas, está para servir a la ciudadanía.

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