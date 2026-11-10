Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles 11 de noviembre, la Secretaría de Movilidad de Cali sostuvo la medida de Pico y Placa para vehículos particulares, con el objetivo de regular la movilidad y reducir el tráfico en la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad, la restricción para este día aplica a los vehículos cuyo último dígito de placa corresponde a los números 3 y 4, respetando así la rotación normal definida en el calendario oficial divulgado a mediados del año. Esta estrategia busca aliviar la congestión vehicular que enfrentan caleños diariamente.

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La implementación del Pico y Placa en Cali incluye una etapa pedagógica y una de control. Según publicaciones recientes de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, desde el 1 de julio se realizará la etapa pedagógica para socializar la rotación y las nuevas normas, en tanto que los comparendos y sanciones económicas empezarán a aplicarse desde el 6 de julio. Se recalca la importancia de consultar diariamente la rotación antes de salir de casa, ya que el desconocimiento de la medida no exime de responsabilidad y las multas establecidas por infracción a la norma ascienden a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). Además, el vehículo podría ser inmovilizado.

Existen grupos excepcionados de la medida, según la normatividad vigente divulgada por la Secretaría de Movilidad: motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, así como aquellos destinados a personas con discapacidad, vehículos híbridos y eléctricos, entre otras categorías especiales que define el reglamento local. No obstante, para quienes requieran transitar durante los horarios de restricción, la Secretaría tramita alternativas como la llamada tasa por congestión, permitiendo así mayor flexibilidad bajo determinadas condiciones.

Con la continuidad de esta regulación, la Alcaldía de Cali reitera el llamado a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de las disposiciones, recomendando informarse oportunamente sobre las excepciones y horarios específicos, lo cual puede consultarse en los canales oficiales de la dependencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las excepciones del Pico y Placa en Cali?

La normativa de Cali contempla excepciones al Pico y Placa para ciertos vehículos, entre ellos motocicletas, autos oficiales, de emergencia, diplomáticos, consulares, vehículos a servicio de personas con discapacidad, además de híbridos y eléctricos, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la multa por infringir el Pico y Placa en Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali indica que quienes sean sorprendidos infringiendo el Pico y Placa deberán pagar una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), y además podrían enfrentar la inmovilización de su vehículo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.