Por: Noticiero 90 minutos

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Después del sismo ocurrido el 10 de agosto, la ciudad enfrenta una complicada situación en diversas edificaciones, especialmente en la zona de Chiminangos. Allí, los daños ocasionados han implicado que hasta la fecha persistan riesgos significativos para la comunidad. De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, no solo la integridad estructural de los edificios preocupa a las autoridades y habitantes, sino que servicios fundamentales como el gas permanecen suspendidos desde hace varios meses, lo que incrementa la vulnerabilidad de los residentes.

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Las autoridades han manifestado que continúan buscando soluciones efectivas para controlar la emergencia y establecer criterios claros sobre cuáles espacios requieren intervención y, sobre todo, cómo deben realizarse las reparaciones de manera apropiada para garantizar la seguridad de quienes viven en el sector. En este sentido, actualmente se desarrolla una fase de revisión exhaustiva de las estructuras en las etapas 1 y 2 de Chiminangos. Según información de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la organización Propacífico, esta etapa de evaluación es crucial para determinar qué adecuaciones se deben hacer afin de asegurar que las construcciones cumplan con las normas vigentes y puedan ser entregadas en el tiempo estimado.

El proceso de evaluación y reparación toma tiempo. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, indicó que "los estudios se pueden demorar de 1 a 3 meses, dependiendo de cuál es la profundidad o qué es lo que se requiere, de acuerdo al estudio ya entregado por Prosa por Propacífico, y los arreglos podrán tomar otros 2 o 3 meses". Este cronograma, de acuerdo con lo citado por 90 Minutos, refleja la complejidad del daño y la necesidad de revisar minuciosamente la estabilidad de las edificaciones afectadas. Las imágenes divulgadas por el medio dan cuenta de escaleras colapsadas y muros deteriorados, lo que obliga a un trabajo cuidadoso y coordinado para definir los nuevos diseños estructurales.

De manera paralela, la Secretaría de Gestión del Riesgo coordina acciones con empresas de servicios públicos, enfocadas en restablecer el suministro de gas en el menor tiempo posible. La entidad subraya la importancia de este servicio y la disposición de contar con criterios técnicos sólidos, que serán discutidos en una mesa técnica para tomar decisiones que no impacten de manera negativa a la comunidad. Por ahora, la situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras ingenieros y autoridades buscan la mejor alternativa para la recuperación de Chiminangos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances se han logrado en la reparación de las edificaciones de Chiminangos tras el sismo?

Según la información suministrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Propacífico, actualmente se desarrolla una fase de revisión detallada de las edificaciones en Chiminangos. Los estudios para determinar el daño estructural pueden durar de 1 a 3 meses y, una vez definidos los requisitos técnicos, los trabajos de arreglo podrían tomar hasta otros 2 o 3 meses adicionales. El proceso avanza, pero persisten riesgos hasta que concluyan estas intervenciones.

¿Por qué fue necesario suspender el servicio de gas en Chiminangos y cuándo se restablecerá?

La suspensión del gas en Chiminangos se debió a los graves daños estructurales registrados tras el sismo, que pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes. Las autoridades, en coordinación con las empresas de servicios públicos, trabajan para evaluar cuándo y cómo restablecer el suministro, priorizando la integridad de la comunidad. Se espera que el servicio retorne una vez finalicen las reparaciones estructurales y se verifique la seguridad de las instalaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.