Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, advirtió a la ciudadanía que este martes se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en varios sectores de la ciudad. Esta información fue reportada directamente por Emcali, que aseguró que las labores, a cargo de la Gerencia de Acueducto, tienen como objetivo la reposición de válvulas y la optimización de redes, procesos fundamentales para mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en Cali.

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Según los datos proporcionados por Emcali, una de las labores principales de este martes será el cierre por optimización de redes de distribución de agua potable en el sector conocido como Plan Parcial - El Capricho, específicamente en la carrera 122 con calle 48, zona de expansión al sur de la ciudad. Los trabajos implicarán la suspensión del servicio de agua potable en esa zona, medida que se mantendrá desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche del mismo día, afectando así a los residentes durante unas 12 horas.

Emcali también indicó que aparte de El Capricho, otros sectores que se verán impactados por cortes temporales del servicio son: El Troncal (carrera 8 A #34 - 25), Cañaveralejo - Seguros Patria (carrera 62 A con calle 7), Chiminangos I (carrera 1 B Bis #63 - 40), Olímpico (carrera 34 entre calle 12 y calle 12A), El Cedro (calle 6 A #26 - 68), Arboledas (carrera 2 B #7 Oeste 10) y Terrón Colorado (avenida 5 Oeste #30 - 61). Estos barrios y sectores tendrán que adaptarse a la falta de agua durante el lapso indicado, mientras se desarrollan los procedimientos de mejora en la infraestructura hídrica.

De acuerdo con la entidad, estas maniobras resultan necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la red de acueducto y prevenir interrupciones mayores a futuro. Los residentes y usuarios de los servicios de Emcali en las zonas mencionadas están llamados a tomar precauciones, almacenando agua con anticipación y limitando actividades que dependan del suministro continuo durante el periodo señalado.

La información ha sido confirmada y difundida por Emcali, que recomienda a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados oficiales para eventuales actualizaciones o cambios en los horarios y zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este martes según Emcali?

De acuerdo con la información difundida por Emcali, los barrios que tendrán suspensión temporal del suministro de agua este martes incluyen Plan Parcial - El Capricho, El Troncal, Cañaveralejo - Seguros Patria, Chiminangos I, Olímpico, El Cedro, Arboledas y Terrón Colorado. Los residentes deben estar atentos a los horarios establecidos y almacenar el recurso suficiente para afrontar la jornada de mantenimiento.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto?

Según Emcali, los trabajos de reparación y mantenimiento se deben a la necesidad de reponer válvulas y optimizar las redes de distribución de agua potable, prácticas que contribuyen a mejorar la calidad y continuidad del servicio. Estas labores preventivas buscan anticiparse a posibles fallas significativas y asegurar el buen estado de la infraestructura de acueducto en los diferentes sectores de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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