Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El estadio Olímpico Pascual Guerrero, localizado en el barrio San Fernando de Cali, se prepara para un acontecimiento futbolístico de gran relevancia: el regreso de la selección colombiana masculina de mayores después de 27 años. Este emblemático escenario será sede del partido entre Colombia y Chile, programado para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. De acuerdo con la Secretaría del Deporte y la Recreación Distrital, el proceso de mantenimiento y adecuación inició el miércoles 4 de noviembre y se desarrolla en diferentes áreas del estadio, con miras a recibir en óptimas condiciones tanto a los equipos como a los aficionados.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los trabajos destacados se encuentran reparaciones en las tribunas y la recuperación de los camerinos, fundamentales para garantizar un entorno adecuado a los deportistas profesionales y sus equipos técnicos. Además, se lleva a cabo el mantenimiento de equipos y la intervención sobre la gramilla, aspectos esenciales para la buena realización del evento. Según información de la Secretaría del Deporte y la Recreación Distrital, se instalarán 400 sillas nuevas para remplazar asientos deteriorados y cubrir espacios faltantes, lo que responde al objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes y fortalecer la imagen del estadio como un referente deportivo nacional.

Los trabajos también incluyen labores de mampostería en la tribuna occidental, motivadas por la presencia de grietas y daños ocasionados por un movimiento sísmico. De igual manera, se avanza en la reparación de la lona que cubre la tribuna norte, afectada recientemente. El secretario del Deporte y la Recreación Distrital, Alexander Camacho, indicó que el enfoque de estas intervenciones recalca tanto la renovación de la infraestructura física como la revisión y revisión de equipos técnicos instalados, en particular la iluminación, los ascensores y el aire acondicionado, sistemas esenciales para un partido nocturno como el que se aproxima.

Estas adecuaciones buscan ofrecer condiciones apropiadas para futbolistas, árbitros y público general, en un evento que marca un hecho histórico para la ciudad de Cali. El encuentro tiene un significado especial para la afición, al tratarse del retorno de la selección nacional al Pascual Guerrero en el marco de la Fecha FIFA de noviembre, lo que convierte esta cita deportiva en una celebración esperada y relevante para la capital vallecaucana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las adecuaciones que se están realizando en el estadio Pascual Guerrero para el partido Colombia vs. Chile?

Según la Secretaría del Deporte y la Recreación Distrital, las adecuaciones más importantes incluyen la reparación de tribunas, recuperación de camerinos, mantenimiento de equipos, trabajos en la gramilla e instalación de 400 nuevas sillas. Además, se están solucionando daños estructurales como grietas en la tribuna occidental, reparando la lona de la tribuna norte y revisando sistemas técnicos como iluminación, ascensores y aire acondicionado.

¿Por qué es significativo el regreso de la Selección Colombia al estadio Pascual Guerrero después de 27 años?

El regreso de la selección colombiana de mayores al estadio Pascual Guerrero representa un hecho histórico, ya que desde hace casi tres décadas este escenario no recibía un partido de la ‘tricolor’. Para la ciudad de Cali y sus aficionados, el evento simboliza una oportunidad para reafirmarse como sede de grandes eventos deportivos y celebrar la pasión por el fútbol nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.