El pasado fin de semana, se armó una polémica porque el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, le cuestionó al entrenador de la Selección Colombia su criterio para convocar jugadores, pues citó a dos futbolistas del equipo, pero eso no le gustó al conjunto ‘Verdolaga’ porque se viene la semifinal de la Copa Colombia y el cierre de la Liga BetPlay.

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De hecho, en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre el Pereira, Lucas González dijo: “No es coherente. Álvaro Montero se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los nuestros tienen que ir porque si no el club es sancionado. Hay que encontrar una forma de que esto no pase”.

Esta no fue una situación que le gustó a Néstor Lorenzo, puesto que aseguró que él no arma el calendario y que además los clubes se deberían sentir orgullosos de que sus futbolistas sean convocados al combinado nacional.

En declaraciones dadas a Noticias Caracol este lunes, en el inicio de la concentración del combinado nacional, el técnico argentino respondió: “Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa. Y lo otro es que para el club debe ser un orgullo muy grande tener jugadores en la selección. Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga, cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo”.

Y agregó: “El calendario no lo armo yo. De la fecha Fifa y el torneo local, o de las fechas. Y bueno, nada, está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así“.

🚨 Néstor Lorenzo le responde a Lucas González: 💬 “Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos, pero prefieren hablar en la prensa . Yo lo tengo claro. Me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan” 🇨🇴 🎥 @Ditu_Tv https://t.co/wdUXUNABWI — Pipe Sierra (@PSierraR) November 9, 2026

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Lo cierto es que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo ya están en Cali preparando los partidos de la fecha Fifa, que serán frente a Chile el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

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