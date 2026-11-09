Por: Caracol TV

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Pau Cubarsí, con apenas 19 años, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol europeo reciente. El joven defensor, nacido en Estanyol, Gerona, ha logrado posicionarse como titular indiscutible tanto en el Barcelona como en la selección española campeona. Esta evolución meteórica le llevó a recibir el ‘Golden Boy’, galardón que otorga el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo, según informó dicho medio durante la ceremonia de premiación en Sassuolo, en el norte de Italia. La entrega formal del reconocimiento tendrá lugar el 14 de diciembre en Turín.

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Cubarsí es fruto de una cuidada formación en La Masía, la reconocida cantera del Barcelona, a la que llegó en 2018 procedente del Girona. Desde sus inicios, demostró una sorprendente madurez, visión de juego e inteligencia táctica, características que lo hicieron destacar entre sus compañeros. Estas virtudes llamaron la atención de Xavi Hernández, entonces técnico del Barcelona, quien le brindó la oportunidad de debutar con el primer equipo en la temporada 2023-2024. Sobre él, Xavi afirmó que posee “el cerebro muy amueblado” y resaltó su humildad y templanza tanto dentro como fuera del campo.

El debut como titular de Cubarsí se dio el 21 de enero de 2024 en la liga ante el Betis, fecha que el propio futbolista calificó como “la mejor semana de su vida”. A pesar de sentir nervios al ver su nombre en la alineación principal, afirmó que, conforme avanzaba el partido, ganó confianza y logró mostrar lo mejor de su repertorio. Esta capacidad para mantener la calma en situaciones de presión ha sido resaltada tanto por sus entrenadores como por los analistas deportivos.

Uno de sus partidos más memorables fue el enfrentamiento contra el Nápoles por los octavos de final de la Liga de Campeones, donde fue elegido mejor jugador del partido gracias a su sobresaliente desempeño defensivo: recuperó once balones, despejó seis, interceptó cinco, no cometió faltas y ganó todos sus duelos aéreos.

Su camino en la selección absoluta de España también ha estado lleno de hitos destacados y retos. Convocado por primera vez en marzo de 2024 por Luis de la Fuente para enfrentar a Colombia y Brasil, debutó el 22 de marzo de ese año y se convirtió en el defensa más joven en jugar con la selección, con 17 años y dos meses. A pesar de no ser incluido en la lista final para la Eurocopa 2024, tuvo su revancha en los Juegos Olímpicos, donde se consagró campeón. Posteriormente, regresó a la selección mayor, participó en los partidos de la Liga de Naciones y fue clave en la clasificación al Mundial de 2026. Su historia, según Tuttosport, se corona ahora con el premio a ‘Golden Boy’, un reconocimiento que compartieron en su momento figuras como Leo Messi y Kylian Mbappé.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Pau Cubarsí recibió el premio ‘Golden Boy’ en 2024?

Pau Cubarsí fue galardonado con el ‘Golden Boy’ en 2024 principalmente por su brillante rendimiento con el Barcelona y la selección española. Gracias a su madurez, gran visión de juego y solidez defensiva, el joven se consolidó como pieza clave en equipos de alto nivel durante la temporada 2023-2024. Según Tuttosport, su reconocimiento llega después de actuaciones determinantes, debut exitoso en la selección y destacar en torneos relevantes como la Liga de Campeones y los Juegos Olímpicos.

¿Qué significa la cantera de La Masía y cómo influyó en la carrera de Pau Cubarsí?

La Masía es la academia de formación de futbolistas jóvenes del Barcelona, reconocida por desarrollar talentos con una excelente formación deportiva y personal. En el caso de Pau Cubarsí, su paso por La Masía fue fundamental para su crecimiento futbolístico: llegó en 2018 desde el Girona y, gracias a la preparación recibida en las categorías inferiores, adquirió las habilidades técnicas y mentales que hoy lo distinguen en el fútbol europeo, según las palabras de Xavi Hernández y los reportes de Tuttosport.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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