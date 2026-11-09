Por: Noticiero 90 minutos

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La Liga BetPlay 2026-II se encuentra en uno de sus momentos más emocionantes, a un solo partido de cerrar la fase de Todos contra Todos. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la parte superior de la tabla ha sido dominada por equipos con gran peso histórico y futbolístico. Atlético Nacional ha logrado situarse como líder con 39 puntos, consolidando su papel como principal rival a vencer y reflejando una campaña sólida pese a la variedad de sus resultados. Le siguen América de Cali y Deportivo Cali, dos equipos vallecaucanos con campañas también destacadas, mientras que Atlético Bucaramanga y Santa Fe ya tienen asegurada su presencia en los cuadrangulares semifinales, una fase decisiva para determinar el campeón del certamen.

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Este panorama resalta una tendencia de regularidad por parte de los equipos ya clasificados. Sin embargo, la intensidad y la emoción se concentran en los puestos intermedios. Desde el sexto hasta el undécimo lugar, seis equipos mantienen abiertas sus posibilidades de clasificación y librarán una batalla decisiva por los tres cupos restantes. Entre estos candidatos, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas ocupan momentáneamente los últimos lugares de acceso, con 29 y 27 puntos respectivamente. El margen es tan reducido que cualquier traspié puede costar caro en la jornada final.

En la persecución aparecen Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo. Este último con la particularidad de tener partidos por disputar, lo cual podría modificar la tabla de posiciones y cambiar el destino de equipos que hoy gozan de una leve superioridad. De acuerdo con el análisis publicado, en este contexto de alta competencia, el criterio de la diferencia de gol podría convertirse en el árbitro final para establecer los clasificados.

La tabla oficial muestra la distribución de puntos y diferencia de goles. Equipos como Llaneros, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó y Alianza Valledupar, situados por debajo del grupo que lucha por entrar al grupo de los ocho, ya han quedado prácticamente descartados de la pelea y centran sus esfuerzos en cerrar el torneo de forma decorosa. En el fondo de la tabla, equipos históricos como Junior, Deportivo Pasto y Jaguares afrontan realidades adversas, muy alejados de toda opción de clasificación.

La última fecha promete alto dramatismo y dejará definidas las llaves de los cuadrangulares semifinales, con varios equipos dependiendo no solo de su rendimiento, sino también del resultado de sus rivales directos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué equipos ya están clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Según el resumen de Noticiero 90 Minutos, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Santa Fe ya aseguraron matemáticamente su entrada a la ronda de cuadrangulares, luego de mostrar una temporada consistente en la fase regular.

¿Qué significa diferencia de gol y cómo afecta la clasificación en la Liga BetPlay?

Diferencia de gol es el resultado de restar la cantidad de goles recibidos a los goles anotados por cada equipo. En la Liga BetPlay 2026-II, este criterio puede determinar qué equipos avanzan en caso de empate en puntos, pues quienes tengan una mayor diferencia de gol obtendrán la clasificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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