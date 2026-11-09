El futbolista colombiano Luis Suárez ha sido uno de los delanteros revolución en Europa, pues después de salir de la segunda división del fútbol de España aterrizó en Portugal y ha tenido muy buenas temporadas representando la camiseta del Sporting.

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De hecho, antes del Mundial sumó una gran cantidad de goles, pero ese nivel no lo pudo mostrar en la Copa del Mundo, ya que no marcó ni un solo gol en el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, comenzó esta nueva temporada con la misma ambición y por eso ya lleva varios goles que le han ayudado a que su equipo sume una buena cantidad de puntos. Es más, tantos va que está dentro del top 10 de máximos goleadores de ligas de primera división en el mundo, una marca que no es sencilla de conseguir.

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Tal como recogió SofaScore, antes de este parón internacional el futbolista colombiano suma 33 goles en 42 partidos, lo que lo ubica en la décima posición de máximos goleadores del mundo durante 2026. En dicho escalafón comparte con futbolistas como Raphinha, del Barcelona; Julián Quiñones, del Al Qadisiyah; y Harry Kane, del Bayern Múnich.

Los diez primeros son:

Jugador Goles 1. Dion Beljo 46 goles 2. Garbhan Coughlan 43 goles 3. Ivan Tnoney 42 goles 4. Harry Kane 41 goles 5. Fernando Zampedry 39 goles 6. Julián Quiñones 36 goles 7. Chrigor Moraes 34 goles 8. Bérgson 34 goles 9. Raphina 33 goles 10. Luis Suárez 33 goles

Esto demuestra el buen nivel que ha tenido el futbolista a lo largo del año, quien espera transmitir eso a la Selección Colombia para poder aportar más vistiendo la camiseta amarilla del combinado nacional.

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De hecho, ahora tendrá una gran oportunidad en los dos partidos frente a la Selección de Chile, que serán el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, en Cali y Santiago, compromisos correspondientes a la última fecha Fifa del año que tiene como objetivo seguir encontrando el equipo de cara al inicio de las Eliminatorias.

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