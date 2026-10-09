Luego de la fecha Fifa en la que la Selección Colombia venció a Perú, empató con México y perdió con Paraguay, los futbolistas ya regresaron a sus clubes para seguir sumando minutos y consiguiendo cosas importantes pensando en los objetivos.

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(Ver también: Luis Javier Suárez explotó por drama familiar que vive hace 2 años: “La realidad es aún más grave”)

Uno de los que ya tuvo acción luego del parón internacional fue el delantero Luis Javier Suárez, quien este viernes, 9 de octubre, jugó con el Sporting contra el Braga por el inicio de la octava fecha de la Liga de Portugal.

Y es que este era un partido importante porque el Porto ya lleva una distancia considerable, así que sumar tres puntos iba a ser clave para mantenerse en la lucha por el campeonato.

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Ahora, todo lo comenzó ganando el Braga gracias al autogol de Rui Dantas, pero en el segundo tiempo el equipo del colombiano supo reaccionar de la mejor manera para darle vuelta al resultado.

Es más, la remontada comenzó gracias al colombiano, quien al minuto 66 supo ubicarse bien entre la defensa y recibió un centro de gran manera para cabecear el balón hacia el fondo de la red.

Este fue el gol del colombiano:

#GOL 🇵🇹 | ¡GOOOOOOOOOOL Suárez ⚽️! 75’ Sp. Braga [7] 1-2 Sporting CP [2]

– Gran gol de cabezazo del colombiano para igualar el empate en el conjunto visitante. Ya son 7 tantos de Suárez en 8 partidos. ¡Vamos 💛💛💙❤️! https://t.co/sOCy01xyRs — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 9, 2026

Luego, se presentó un autogol de Bernardo y una anotación más de Rodrigo Zalazar para completar la victoria por 1-3 frente a un duro rival como lo es Braga, lo cual dejó al Sporting en la segunda posición de la tabla con 18 puntos, a 3 del Porto que tiene 21.

Por el lado del colombiano, este es su séptimo gol en el campeonato, quedando segundo en la tabla de máximos anotadores solo por detrás de Vangelis Pavlidis, la competencia de Jhon Jáder Durán en el Benfica.

(Ver también: Luis Suárez y su disculpa con los hinchas por fallo que le podría costar la liga a su equipo)

Cuándo vuelve a jugar el Sporting

El próximo partido del equipo portugués será frente al Lens, por la segunda fecha de la Champions League, el próximo martes, 13 de octubre, a partir de las 11:45 de la mañana, hora colombiana.

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