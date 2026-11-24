Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Selección Colombia Sub-17 vive un momento destacado en la Copa Mundial de la FIFA edición Catar 2026, luego de acumular dos triunfos al hilo en el Grupo L, lo que le permitió sellar su pase anticipado a los dieciseisavos de final. De acuerdo con la información reportada, el equipo dirigido por Fredy Hurtado ha ratificado en el torneo mundialista la solidez que mostró tras coronarse campeón del sudamericano de su categoría.

Sigue a PULZO en Discover

Jugando en el exigente estadio Aspire Zone de Doha, la escuadra nacional expuso concentración táctica, capacidad para responder a la adversidad y contundencia en la ofensiva. El debut fue ante Japón, un rival que puso a prueba el temple de los futbolistas colombianos. En ese encuentro, Miguel Agámez abrió el marcador a los cinco minutos y, aunque los japoneses empataron posteriormente, Colombia mantuvo la presión y buscó el triunfo hasta el último instante. Finalmente, Samuel Martínez convirtió el gol de la victoria en el minuto 93, firmando el dos a uno definitivo que otorgó los primeros tres puntos del certamen.

En la segunda jornada, el seleccionado cafetero se midió ante Honduras. El partido tuvo un inicio cerrado y de mucho estudio, donde ninguna de las dos selecciones lograba imponer condiciones claras. Sin embargo, la expulsión de un jugador hondureño al minuto cincuenta y tres cambió el escenario del compromiso. Tras quedar en superioridad numérica, Colombia fue ganando terreno en el campo contrario y consiguió destrabar el marcador gracias a Matías Caicedo al minuto setenta y cinco. Más tarde, José Escorcia liquidó el partido al anotar el segundo tanto a los ochenta y tres minutos, asegurando otro triunfo y la clasificación anticipada a la siguiente ronda.

Con estos resultados, la Selección Colombia Sub-17 suma seis puntos de seis posibles y lidera su grupo con autoridad gracias a sus cuatro goles a favor. Según lo registrado, la plantilla nacional no solo convence por los números, sino por la fortaleza colectiva y la ambición de sus jugadores, quienes ahora se preparan para enfrentar a Serbia en la última fecha de la fase de grupos, manteniendo la ilusión de una actuación histórica en territorio catarí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la Selección Colombia Sub-17 su clasificación anticipada en el Mundial de Catar 2026?

La clasificación anticipada de la Selección Colombia Sub-17 se consolidó gracias a sus dos victorias consecutivas frente a Japón y Honduras. En el primer partido, Colombia venció dos a uno con goles de Miguel Agámez y Samuel Martínez, este último en tiempo añadido. En el segundo, aprovechó la expulsión de un rival para imponerse dos a cero con goles de Matías Caicedo y José Escorcia, lo que les permitió asegurar su cupo a la siguiente fase sin depender del resultado del último partido.

¿Qué es el Aspire Zone de Doha y por qué es relevante para la Selección Colombia Sub-17?

El Aspire Zone de Doha es un complejo deportivo donde la Selección Colombia Sub-17 ha venido jugando sus partidos en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026. Este escenario es destacado en el informe porque representa un entorno exigente y de alto nivel para el desarrollo de las competencias futbolísticas, siendo la sede donde el equipo nacional ha mostrado su gran capacidad táctica y buenas actuaciones en esta edición del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z