Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos recientes incidentes en Japón y Pakistán han llamado la atención sobre los peligros de la búsqueda de popularidad y viralidad en redes sociales. Según los reportes internacionales citados por diversos medios, ambos casos, aunque distintos, ponen en evidencia los riesgos que asumen algunos usuarios y creadores de contenido a la hora de conseguir visibilidad y seguidores en plataformas digitales como TikTok y X.

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El primer caso, ocurrido en Japón, involucra a una adolescente que presuntamente falleció al caer del balcón de un edificio de seis pisos durante una transmisión en vivo. Inicialmente, versiones divulgadas internacionalmente identificaron a la joven como Ruka, de 14 años, y aseguraron que la transmisión sucedía en TikTok. No obstante, más adelante surgieron publicaciones que asociaban el video a una cuenta en la plataforma X (antes Twitter) y señalaban que la transmisión habría durado cerca de 44 minutos. Esta discordancia introdujo incertidumbre sobre la secuencia de eventos y la plataforma utilizada. A la fecha, no hay confirmación pública ni de las autoridades japonesas ni de fuentes oficiales sobre la identidad, edad o muerte de la joven, por lo que los detalles disponibles continúan siendo versiones no verificadas y sujetas a escrutinio.

El segundo caso, con información confirmada de acuerdo con la Policía de Lahore, sucedió en Kahna, Pakistán. Allí, Talha, un joven de 19 años, falleció luego de ser atacado por una tigresa durante la grabación de un video para TikTok. La investigación señala que Nouman Hassan, influencer, habría reclamado que el animal fuese sacado de su jaula en una granja privada para filmar contenido. Durante el rodaje, la fiera atacó a Talha, quien, pese a ser trasladado a un centro médico, murió por la gravedad de sus heridas. El hecho ocurrió el 11 de noviembre y testigos presenciales incluyeron familiares del fallecido, quienes también trabajaban en el lugar.

Las autoridades paquistaníes detuvieron tanto al creador de contenido como al propietario de la granja, investigando además un posible intento de ocultamiento del incidente, pues en principio las lesiones se atribuyeron a un perro. Actualmente, se indaga si la granja cumplía con los permisos legales para mantener animales salvajes y si contaba con medidas de seguridad adecuadas. La tigresa quedó bajo protección oficial de vida silvestre.

Ambos sucesos reavivan el debate global sobre los límites éticos, legales y de seguridad en la producción de contenido digital, así como la necesidad de proteger a los menores y evitar actividades peligrosas motivadas por la viralidad en redes sociales.

¿Cuáles son los riesgos de hacer videos peligrosos para redes sociales?

Los dos casos mencionados muestran que la grabación de videos peligrosos para redes sociales expone a los usuarios a consecuencias graves, como lesiones e incluso la muerte. Además, pueden desencadenar investigaciones legales si las condiciones de seguridad no están garantizadas por los organizadores o si se involucran animales salvajes, como sucedió en Pakistán.

¿Qué detalles se han confirmado sobre la muerte de la joven japonesa durante una transmisión?

Hasta el momento, y de acuerdo con los reportes internacionales, no existe una confirmación pública de las autoridades japonesas sobre la identidad, edad o fallecimiento de la joven. Las versiones disponibles en diferentes plataformas digitales aún no han sido verificadas por fuentes oficiales y persiste incertidumbre sobre los hechos concretos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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