Navidad es una de las mejores épocas del año, pues los adornos, compartir con los seres queridos, las luces, los regalos y más hacen esta una de las etapas favoritas de las personas.

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Sin embargo, también por los regalos y demás se pueden armar muchas peleas, puesto que las personas quieren los mejores artículos con los precios más bajos, pero por la cantidad de demanda que hay a veces la situación se puede salir de las manos.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en un reconocido supermercado de México llamado Costco, que se caracteriza por sacar elementos al por mayor y a muy buen precio.

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Es más, para esta época navideña aprovechó para sacar juguetes y artículos destinados a la reventa para que los comerciantes aprovecharan, pero eso no fue buena idea porque terminó una discusión muy acalorada por las cajas.

En un video compartido en las redes sociales se puede apreciar cómo las personas se empujan, gritan y más por algunos artículos. Este fue el momento de la situación:

Clientes protagonizan una pelea en una tienda Costco de México Un altercado entre varios clientes quedó grabado en una tienda Costco de México. Según testigos, la disputa habría comenzado por productos de alta demanda destinados a la reventa. https://t.co/cRlU5bD104 — Sepa Más (@Sepa_mass) November 9, 2026

Tal como se puede ver, las personas buscan incluso coger varias cajas para meterlas a sus carros, pero por las disputas muchas incluso se dañan, pero eso parece no afectarlas de ninguna manera.

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De esta manera, lo que recomiendan las autoridades es siempre respetar a los otros, no agredir a los demás ciudadanos y más con la idea de evitar peleas que se pueden escalar y terminar incluso en cuestiones judiciales.

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