Una excursión de buceo en Maldivas terminó en una escena de violencia poco habitual. Varios hombres se enfrentaron a golpes a unos 15 metros de profundidad, mientras otros turistas presenciaban lo ocurrido. El altercado quedó registrado por las cámaras de los instructores y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

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De acuerdo con The Sun, el episodio ocurrió el 28 de octubre en Kuda Rah Thila, una formación submarina ubicada en el atolón de Ari Sur, conocido por sus arrecifes de coral y la presencia de distintas especies marinas. El grupo participaba en una salida turística de buceo cuando una discusión entre los participantes pasó de las señales bajo el agua a los empujones y los golpes.

Según la reconstrucción difundida por medios internacionales, uno de los involucrados fue Xiao Du, un antiguo instructor de buceo que había contratado la excursión junto con un amigo. El hombre habría intentado advertir mediante señas que había demasiadas personas en el lugar, situación que terminó desencadenando el enfrentamiento.

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Μαλδίβες: Δύτες «πιάστηκαν» στα χέρια σε βάθος 15 μέτρων #pronewsgr #pronews #news #divers #fights #scubadive #maldives https://t.co/XnMoOtO5aK — ProNews (@pronewsgr) November 5, 2026

Así comenzó la pelea bajo el agua en Maldivas

De acuerdo con el relato de Xiao Du, el inconveniente surgió cuando intentó comunicarles a otros buzos que había demasiadas personas en ese punto del arrecife. Poco después, varios hombres se acercaron y comenzaron a discutir con él. Lo que inicialmente parecía un intercambio de señas terminó en una confrontación física.

En las grabaciones se observa cómo los involucrados se empujan y lanzan golpes mientras permanecen sumergidos. Uno de ellos habría intentado quitarle la máscara al otro y también utilizaron sus aletas para agredirse. La situación obligó a un tercer hombre a intervenir para separarlos, mientras los demás integrantes de la excursión observaban lo ocurrido.

El enfrentamiento no terminó cuando los buzos regresaron a la superficie. Una vez a bordo de la embarcación, Xiao Du volvió a reclamarles a los otros participantes y aseguró que habían intentado quitarle el regulador de oxígeno, una pieza fundamental para respirar durante la inmersión.

“Intentaron arrebatarme la boquilla! ¡Intentaron matarme bajo el agua, los tres. Tres personas contra mí mismo, eso es muy grosero”, indicó el instructor en diálogo con el citado medio.

Empresa de buceo se pronunció por la pelea

Tras la difusión de las imágenes, Maldives Legend Fleet, compañía contratada para la excursión, confirmó que conocía lo sucedido y manifestó su preocupación por el incidente.

La empresa informó que remitió el caso a las autoridades y que suspendió temporalmente a uno de sus guías mientras se aclaran las circunstancias. También presentó su propia versión de lo ocurrido: según la información recopilada por la compañía, el problema habría comenzado entre un guía de otra embarcación y uno de sus clientes, antes de que interviniera su equipo.

La Asociación Nacional de Navegación, la Policía y el Ministerio de Turismo de Maldivas también participan en las actuaciones para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

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