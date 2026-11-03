Una escena que circula en redes sociales dejó en evidencia la imprudencia de un conductor al utilizar los andenes como una vía para evadir el tráfico. En el video, según la descripción que llegó a la redacción, se observa a un motociclista que transitaba por la avenida Boyacá, en Bogotá, y decidió subir su vehículo al espacio destinado para los peatones.

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La supuesta ventaja de avanzar por allí terminó convirtiéndose en un problema: el conductor quedó atrapado en el lodo y no pudo continuar su recorrido con normalidad.

Acá, ese momento:

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¡Cada día es peor que el anterior! Motociclista, que circulaba por la avenida Boyacá en Bogotá, creyó que al subirse al andén le rendía más y terminó atrapado por el lodo. https://t.co/S5sbfSefAR — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) November 3, 2026

Motociclista terminó atrapado en el lodo en la avenida Boyacá

La publicación cuestiona la decisión del conductor, quien habría considerado que avanzar por el andén le permitiría ganar tiempo frente al tráfico de la avenida Boyacá.

Sin embargo, las condiciones del terreno le jugaron en contra. El motociclista terminó atascado en el barro, en una escena que rápidamente llamó la atención por el desenlace de su maniobra.

Circular en moto por el andén puede salir caro

Más allá de lo curioso del episodio, transitar en motocicleta por un andén constituye una conducta sancionable en Colombia. La infracción D.05 del Código Nacional de Tránsito contempla una multa y la inmovilización del vehículo para quien conduzca sobre aceras, plazas, vías peatonales o zonas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones.

Una maniobra que puso en riesgo a los peatones

Los andenes son espacios destinados a la circulación de peatones, por lo que utilizarlos para avanzar en medio de un trancón puede poner en peligro a quienes caminan por ellos.

El episodio en la avenida Boyacá deja una imagen elocuente: lo que parecía un atajo terminó convirtiéndose en un obstáculo para el motociclista.

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