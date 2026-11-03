Una historia que parece sacada de una película le está dando la vuelta al mundo. Karl Bushby, un británico de 57 años, regresó a Hull, Inglaterra, después de pasar 28 años caminando por el mundo en una expedición que comenzó en 1998 en Punta Arenas, Chile. Su objetivo era llegar a casa sin utilizar ningún medio de transporte motorizado para avanzar y, después de recorrer cuatro continentes y cerca de 30 países, finalmente pudo cumplir su propósito.

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Bushby, quien fue paracaidista del ejército británico, emprendió esta aventura cuando tenía 29 años. Lo que inicialmente parecía una travesía de varios años terminó convirtiéndose en casi tres décadas de sacrificios, obstáculos y situaciones extremas. En total, recorrió aproximadamente 50.000 kilómetros a pie, atravesando territorios y condiciones que pusieron a prueba su resistencia.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su recorrido fue la cantidad de desafíos geográficos que tuvo que superar. No solamente atravesó la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, sino que también cruzó el estrecho de Bering sobre el hielo y nadó por el mar Caspio y el Canal de la Mancha.

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La expedición tampoco estuvo libre de dificultades económicas y administrativas. Durante esos 28 años, el británico tuvo que detenerse en diferentes momentos por problemas financieros, restricciones para obtener visas y las complicaciones que trajo la pandemia de Covid-19. Cada pausa retrasaba su llegada, pero no lo hizo abandonar la meta que se había propuesto cuando salió de Chile.

Un regreso que terminó con aplausos y lágrimas

El momento más esperado llegó el lunes 2 de noviembre de 2026, cuando Bushby finalmente entró a Hull. Su llegada estuvo acompañada por una multitud de hasta 1.000 personas que se congregaron para recibirlo, aplaudirlo y acompañarlo en los últimos metros de una aventura que comenzó cuando tenía 29 años.

Antes de llegar a la casa de su madre, el británico fue recibido en el centro de la ciudad y cruzó el puente Humber, donde también encontró personas que esperaban su paso. Sin embargo, la escena más emotiva ocurrió frente a la vivienda familiar, donde se reencontró con su madre, Angela, a quien no veía desde hacía una década. También pudo abrazar a su hijo Adam, de 36 años, y conocer por primera vez a su nieta de 12 años.

El recibimiento estuvo acompañado de pancartas, aplausos y muestras de admiración. Para Bushby, volver a la calle donde creció y encontrarse nuevamente con su familia tuvo un significado especial, después de haber pasado casi toda una generación lejos de casa.

Durante su llegada, el aventurero agradeció a las personas que lo ayudaron en diferentes países y reconoció que no habría podido terminar el recorrido sin el apoyo de desconocidos que le ofrecieron comida, alojamiento y asistencia cuando más lo necesitaba.

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Su historia, conocida como la expedición Goliat, también tendrá un documental dirigido por el reconocido cineasta Werner Herzog. Después de completar el desafío, Bushby aseguró que considera colgar sus botas: 28 años caminando fueron suficientes para cumplir el sueño que se propuso en 1998.

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