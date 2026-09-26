Japón siempre apareció en los mapas mentales de los colombianos como un destino inalcanzable. Sin embargo, una combinación de economía cambiaria y opciones de alojamiento accesibles está cambiando esa percepción radicalmente.

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Según un creador de contenido especializado en viajes, es posible recorrer el país asiático durante 15 días con un presupuesto de 4 millones de pesos.

La clave está en el comportamiento del yen japonés. “Japón está barato porque su moneda está al mínimo desde 40 años frente al dólar. Paga en dólares para que te beneficies de esto, es más barato”, explicó el especialista.

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Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción. A comienzos de 2023, 100 yenes costaban unos $3.700; hoy salen por $2.026. Es decir, Japón está casi 45% más barato para un colombiano.… https://t.co/PTWQXPEVVF pic.twitter.com/6oOMDCyLYf — Felipe Campos (@FelipeCamposPC) September 23, 2026

El desglose del presupuesto muestra cifras que pocos asociarían con uno de los países más desarrollados del mundo. El hospedaje en ciudades como Tokio, Kioto y Osaka puede conseguirse por 100.000 pesos por persona cada noche, mientras que la alimentación diaria —entre las populares combis y cadenas de restaurantes— también ronda esa misma cifra. El ramen en la cadena Ichiran, considerado un imperdible por el experto, cuesta apenas 25.000 pesos.

En materia de transporte, el metro urbano tiene trayectos desde 6.000 pesos, y el célebre Shinkansen —el tren bala que conecta Tokio con Osaka en poco tiempo— sale por 700.000 pesos el tiquete de ida y vuelta, tarifa que además cubre el acceso a Kioto. Para quienes quieran ver el Monte Fuji, el creador señaló que desde Tokio se llega en apenas hora y media.

Y para las familias o los fanáticos de la cultura pop, hay otro dato que llama la atención: el parque de Disney en Tokio tiene entrada por 190.000 pesos, lo que lo convierte, de acuerdo con el especialista, en “el Disney más barato del mundo”.

Un turista viajó a Japón y mostró que en total se gastó $4 millones de pesos ($1.200 dólares) durante 15 días. Es muy barato viajar a Japón. pic.twitter.com/ikY4VhZGZC — Guillo (@codiguillos) September 22, 2026

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De esta manera, este se presenta como uno de los destinos más llamativos por los próximos meses para los colombianos, puesto que puede salir incluso más económico que ir a Estados Unidos o Europa.

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