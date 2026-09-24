Con corte a septiembre de 2026, los colombianos pueden viajar sin visa a más de 80 países y territorios.

Sigue a PULZO en Discover

La actualización más reciente incorpora a Azerbaiyán, luego de un acuerdo de eliminación recíproca del requisito de visa entre ese país y Colombia.

Israel también hace parte nuevamente de los destinos sin visa para colombianos, después de que ambos gobiernos acordaran eliminar este requisito.

Israel había impuesto visa a los colombianos en mayo de 2025, en medio de las tensiones diplomáticas con el anterior Gobierno.

Lee También

El listado incluye destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suiza, México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Singapur, Qatar, Marruecos, Rusia e Israel.

En estos casos, los viajeros deben cumplir las condiciones de entrada establecidas por cada territorio.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella también busca ampliar esta lista. El presidente solicitó a Costa Rica eliminar la visa para colombianos y la Cancillería trabaja para conseguir un acuerdo similar con Reino Unido.

Además, el Gobierno ha señalado que buscará avanzar en conversaciones con Estados Unidos para facilitar los viajes de colombianos, aunque actualmente ambos países mantienen el requisito de visa.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).