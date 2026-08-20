Colombia e Israel acordaron eliminar de manera recíproca el requisito de visa para sus ciudadanos, lo que facilitará los viajes entre ambos países. El cambio entrará en vigor próximamente, según informó Israel en Español.

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(Vea también: ¿Cuáles son las visas que Estados Unidos más les dio a los colombianos? Así está la lista)

La decisión fue comunicada luego de conversaciones entre Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y Omar Bula Escobar, canciller de Colombia. Según el anuncio, ambos gobiernos acordaron establecer la exención para sus ciudadanos.

El cambio supone una modificación frente a las condiciones migratorias que regían para los viajeros de ambos países. En el caso de los colombianos, Israel había restablecido el requisito de visa para turismo en mayo de 2025, mientras que Colombia adoptó posteriormente una medida recíproca para los ciudadanos israelíes.

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Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1… — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 20, 2026

¿Desde cuándo los colombianos podrán viajar a Israel sin visa?

La nueva medida comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del gobierno israelí. Esto luego de que el presidente Abelardo del Espriella decidiera retomar relaciones con ese país.

Hasta que llegue esa fecha, los viajeros deben tener en cuenta las condiciones migratorias vigentes. De hecho, la información disponible actualmente en el sitio del Consulado General de Israel en Bogotá todavía señala que los ciudadanos colombianos necesitan visa para ingresar al país con fines turísticos.

Por esta razón, quienes tengan previsto viajar antes del cambio deberán verificar los requisitos correspondientes a la fecha de su desplazamiento. La exención anunciada no significa que las condiciones de ingreso sean idénticas a las de otros países, pues pueden existir controles migratorios y requisitos adicionales.

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