Por: CENET

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La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) presentó al nuevo Gobierno una hoja de ruta dirigida a recuperar la producción y competitividad de la industria del carbón y del coque en Colombia, tras cuatro años de descensos consecutivos en volúmenes producidos, exportaciones, empleo y recursos entregados al Estado. El gremio reveló que, mientras los aportes superaron los $10 billones anuales en 2022, para 2025 se estima una cifra inferior a los $3,5 billones. Esta drástica caída fue uno de los puntos centrales durante el prelanzamiento de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, según los datos proporcionados por el gremio.

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Fenalcarbón expuso que la producción nacional de carbón retrocedió de 67,7 millones de toneladas en 2022 a un estimado de 51,4 millones en 2025. Igualmente, el valor de las exportaciones de carbón y coque mermó de US$12.200 millones a apenas US$4.901 millones, con una pérdida de US$2.200 millones tan solo entre 2024 y 2025. Este declive no solo afectó la economía macro, sino que también impactó directamente en el empleo: en ese periodo se suprimieron más de 25.000 trabajos directos y 100.000 indirectos, de acuerdo con el gremio.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, justificó la urgencia de la agenda gremial afirmando que la reducción de la actividad incide directamente en los ingresos fiscales y, en consecuencia, en la inversión social e infraestructura, aun en circunstancias críticas como la reconstrucción tras el terremoto reciente. Cante recordó que Colombia mantiene una capacidad de producción próxima a los 92 millones de toneladas, dependiendo de que se mejoren las condiciones que afectan la competitividad.

Entre las medidas resaltadas por el gremio está la derogación de la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel, decisión tomada por el Comité Triple A del Gobierno. Esta restricción, según Fenalcarbón, hacía perder a Colombia alrededor de 3,5 millones de toneladas en ventas al año, equivalentes a US$200 millones y regalías estimadas en $100.000 millones. Sin embargo, Cante advirtió que será difícil recuperar ese mercado, pues Israel y otros compradores han diversificado sus proveedores.

La propuesta gremial identificó factores críticos como altos costos laborales y logísticos, elevada tasa de cambio, restricciones en terminales portuarias y costos de transporte que han llegado a superar los $70.000 adicionales en rutas clave. Fenalcarbón calculó que estos sobrecostos pueden debilitar la competitividad del sector en hasta un 30%. A esto se agrega la necesidad de revisar medidas tributarias, como el anticipo de renta, y fortalecer políticas para diversificar mercados y garantizar seguridad jurídica.

¿Cuáles son las propuestas de Fenalcarbón para recuperar la competitividad del carbón en Colombia?

Las propuestas de Fenalcarbón incluyen revisar medidas tributarias vinculadas al anticipo de renta, reducir costos logísticos y laborales, habilitar nuevas salidas portuarias, fortalecer la seguridad jurídica y promover políticas de defensa comercial para recuperar mercados internacionales. El gremio también propuso revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).

¿Por qué la restricción de exportaciones hacia Israel impactó a la industria del carbón en Colombia?

De acuerdo con Fenalcarbón, la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel significó la pérdida de un mercado de aproximadamente 3,5 millones de toneladas al año, lo que representó una disminución estimada de US$200 millones y $100.000 millones en regalías para Colombia. Recuperar ese segmento tardará debido a la diversificación de proveedores por parte de Israel durante el periodo de la restricción.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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