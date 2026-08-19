Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció el aplazamiento de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, que estaban planeadas para el domingo 6 de septiembre de 2026, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Ahora, más de 180.000 estudiantes inscritos a estos exámenes deberán presentarlos el domingo 18 de octubre de 2026, en una decisión motivada por los problemas de infraestructura y seguridad en las zonas afectadas por el sismo.

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De acuerdo con datos oficiales del Icfes, la determinación impacta a 180.929 personas registradas para presentar las pruebas en 341 sedes ubicadas en varias regiones de Colombia. El calendario inicial del instituto había establecido el 6 de septiembre como fecha de la jornada, junto con la publicación de citaciones para el 21 de agosto. Sin embargo, esa programación quedó modificada tras los estragos del terremoto, que obligó a ajustar los procesos logísticos y de seguridad necesarios para la aplicación de los exámenes.

La explicación entregada por el Icfes precisa que el ajuste responde a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,4 en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas y Cauca. Muchas instituciones educativas de esas zonas sufrieron deterioros o permanecen bajo evaluación, y varias de ellas hacían parte de las seleccionadas para llevar a cabo la aplicación de Saber Pro y Saber TyT. Por tal motivo, el Icfes consideró que para esta jornada debe garantizarse la seguridad, disponibilidad de espacios, organización y conectividad para estudiantes y funcionarios.

Entre las medidas adoptadas, el Icfes aseguró que quienes ya estaban inscritos no tendrán que volver a hacer el proceso de inscripción. Las nuevas citaciones podrán consultarse desde el 2 de octubre de 2026 en los canales oficiales del instituto y en el sistema Prisma. Además, para quienes necesitan acreditar la presentación de Saber Pro o Saber TyT como requisito de grado, el Icfes entregará un certificado físico el día del examen, el 18 de octubre, válido para cumplir con este trámite ante universidades o instituciones de educación superior. El certificado digital se activará el 9 de noviembre de 2026.

En cuanto a la publicación de resultados, el aplazamiento desplazó la fecha hasta el 19 de febrero de 2027, según el nuevo cronograma oficial. Así mismo, el Icfes reiteró la importancia de que los estudiantes solo consulten información actualizada en sitios oficiales, ya que muchos portales educativos aún mantienen fechas previas a la emergencia.

Finalmente, Saber Pro está dirigido a quienes finalizan programas universitarios profesionales y Saber TyT, a estudiantes en carreras técnicas y tecnológicas. Ambas pruebas permiten medir competencias y la calidad de los programas educativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Icfes aplazó Saber Pro y Saber TyT para octubre de 2026?

Según la información proporcionada por el propio Icfes, el aplazamiento responde a los graves daños y condiciones de inseguridad generadas por el terremoto del 10 de agosto, especialmente en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas y Cauca. Muchas de las instituciones educativas previstas como sedes para las pruebas resultaron afectadas, lo que hace imposible garantizar condiciones iguales y seguras para todos los participantes hasta que se realicen los ajustes y reparaciones necesarias.

¿Qué significa Saber TyT y a quiénes está dirigido este examen?

Saber TyT corresponde a la evaluación diseñada por el Icfes para estudiantes próximos a culminar programas de formación técnica profesional y tecnológica. No está dirigido a universitarios profesionales, quienes presentan Saber Pro. El examen busca medir las competencias que los estudiantes desarrollan durante sus carreras técnicas y tecnológicas y es un requisito clave para graduarse en estas modalidades educativas en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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