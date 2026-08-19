Por: El Espectador

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Hace millones de años, el territorio que hoy se conoce como Colombia presentaba un paisaje completamente diferente, donde extensos lagos dominaban la región y albergaban formas de vida impresionantes como tortugas gigantes y crocodiliformes. Según información compartida por El Espectador, los crocodiliformes —reptiles depredadores que habitan el planeta desde hace aproximadamente 228 millones de años— encontraron en estos ecosistemas acuáticos un entorno favorable para diversificarse ampliamente en el territorio colombiano.

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Uno de los escenarios más emblemáticos para el descubrimiento de estos antiguos animales es el ensamblaje de Venta, ubicado en el famoso desierto de la Tatacoa. Allí, los paleontólogos han documentado al menos nueve especies diferentes de crocodiliformes, incluyendo ejemplares de aligatorinos que alcanzaban hasta seis metros de largo y gavialoideos con hocicos excepcionalmente extensos. Estos hallazgos, de acuerdo con El Espectador, han consolidado al lugar como uno de los yacimientos paleontológicos de mayor riqueza y diversidad del planeta.

Durante años, los expertos han especulado sobre la relevancia ecológica de estas especies en su entorno. Recientemente, una investigación conjunta entre científicos colombianos y de otros países aportó nuevas pruebas tras el análisis de varios fósiles. Estudiaron marcas de mordidas en restos óseos de tres especies de grandes herbívoros terrestres —Pericotoxodon platignathus, Xenastrapotherium kraglievichi y Granastrapotherium snorki— cuyos huesos tienen entre 10,5 y 16 millones de años de antigüedad.

Al examinar las huellas en los fósiles, los investigadores determinaron que el principal responsable de estas marcas era el caimán gigante Purussaurus neivensis, un crocodiliforme que medía cerca de siete metros y llegaba a pesar 1.800 kilogramos. Además, identificaron señales de carroñeo atribuidas a un crocodiliforme con dientes especializados, probablemente el sebecid Langstonia huilensis. El estudio concluyó, a partir del testimonio de Oscar Wilson, investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki, que estos reptiles desempeñaban el papel principal como depredadores del ecosistema, especialmente al cazar presas de gran tamaño.

El análisis se basa en el estudio de fósiles de colecciones museográficas, incluyendo las marcas que constituyen evidencia directa de interacciones depredador-presa. El comportamiento de caza atribuido a Purussaurus era similar al de los actuales cocodrilos del Nilo, emboscando a sus presas en la orilla, enfocándose en la cabeza y utilizando su poderosa mordida —estimada hasta en 69,000 newton por diente— para someter animales de considerable tamaño. Al desmembrar sus capturas, estos crocodiliformes facilitaban el acceso a restos para otros animales del ecosistema, cumpliendo así un rol clave en la transferencia de nutrientes entre agua y tierra.

¿Cómo influyeron los crocodiliformes gigantes en el ecosistema del antiguo territorio colombiano?

De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, los crocodiliformes gigantes como el Purussaurus neivensis fueron los principales depredadores de su entorno, capaces de cazar presas terrestres de gran tamaño. Al desmembrar sus capturas, contribuían a la alimentación de otras especies y facilitaban el flujo de nutrientes, confirmando su protagonismo en el equilibrio ecológico de la época.

¿Qué significa el término "agente tafonómico" en paleontología?

El término "agente tafonómico" se refiere a aquel organismo o proceso que influye en la descomposición, preservación y modificación de restos biológicos tras la muerte. En este contexto, Purussaurus neivensis es considerado un agente tafonómico porque dejó marcas directas en los huesos de grandes herbívoros, que permiten analizar sus interacciones predatorias millones de años después.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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