Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Franklyn Molano Gaona relató para El Diario la dramática experiencia que vivió durante un terremoto en Pereira, cuando estuvo a escasos centímetros de la muerte. La mañana del evento, Molano se preparó para salir de su apartamento ubicado en el piso 13 de un edificio en el centro de la ciudad. Luego de su rutina habitual, llamó a un servicio de Uber y acordó encontrarse con el conductor, Sneider, en una esquina cercana. Ya listo, con su morral, dos libros de crónica y gafas oscuras, salió en dirección a su destino, sin imaginar que la fortuna sería decisiva minutos más tarde.

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Apenas abordó el automóvil y saludó a Sneider, el vehículo avanzó unos metros hasta que un fuerte movimiento telúrico sacudió todo a su paso. "Está temblando durísimo. Es mejor que se baje, ¡bájese!", le advirtió el conductor apreciando el riesgo inminente. Al salir rápidamente del carro, Molano sintió cómo el suelo se volvía inestable, en medio del caos de gritos, el estrépito de las piedras y el retumbar de los escombros sobre el asfalto. En ese instante, vio cómo una gran placa de concreto cayó sobre el lugar que él había ocupado segundos antes en el lado del conductor, destruyendo por completo la cabina del auto y salvándolo por apenas un milímetro.

Testigos y afectados, entre ellos Motano y el propio Sneider, observaban la destrucción a su alrededor: vehículos partidos por rocas, motocicletas destrozadas y la movilidad restringida por la constante lluvia de escombros. Un vigilante del sector alertó a quienes intentaban moverse: "¡No se muevan, les cae un pedazo de piedra en la cabeza y los mata!" El ambiente era caótico, con gente llorando, ventanas y vidrios estallando, sirenas sonando y una nube espesa de polvo cubriéndolo todo.

Tras el temblor, que duró un minuto y quince segundos, el cronista intentó comunicarse con sus conocidos, pero la señal se encontraba interrumpida. Las primeras llamadas exitosas vinieron llenas de asombro: su familia y colegas, como Ángela María Cifuentes Tobón, le reiteraron que su supervivencia fue poco menos que milagrosa. Una vez logró reunirse con su amiga Diana Lorena Ortega, ambos reconocieron la magnitud de lo vivido: estaban vivos, pero la tragedia apenas comenzaba en una ciudad devastada que apenas empezaba a enfrentar las secuelas del colapso.

¿Cómo sobrevivió Franklyn Molano Gaona al terremoto en Pereira según El Diario?

Franklyn Molano Gaona sobrevivió al terremoto en Pereira gracias a una serie de decisiones afortunadas y la rápida reacción tanto suya como la del conductor de Uber, Sneider. Según El Diario, decidió salir del carro justo antes de que una placa de concreto cayera sobre el puesto del conductor que él había ocupado instantes atrás. La coincidencia de haberse movido apenas a tiempo fue crucial para evitar una tragedia mayor.

¿Qué impacto tuvo el terremoto en Pereira de acuerdo con el testimonio de Franklyn Molano?

El testimonio de Franklyn Molano, recogido por El Diario, describe un impacto devastador en Pereira. El temblor provocó la caída de escombros y rocas, destruyeron vehículos, rompieron vidrios y generaron un ambiente de caos y miedo entre la población. La ciudad quedó cubierta por una nube de polvo, con personas heridas, llantos y un panorama de devastación que apenas empezaba a dimensionarse tras el desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.