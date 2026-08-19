Por: CENET

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El dólar ha mantenido una tendencia descendente en su cotización frente al peso colombiano y, este martes 18 de agosto, cerró por debajo de los $3.100 en el mercado nacional. Según información de la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa estadounidense registró un precio promedio de $3.099,17, lo que refleja el comportamiento bajista que se ha venido presentando a lo largo de varias jornadas recientes.

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Durante las semanas previas, el dólar ya había experimentado cotizaciones inferiores a los $3.100 en distintas ocasiones, lo cual resultó llamativo para analistas y actores del mercado. No obstante, la noticia adquiere especial relevancia porque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) —que es el valor oficial certificado para las transacciones cambiarias y se calcula con base en las operaciones de compra y venta de dólares efectuadas el día anterior— también se ubicará por debajo de esa cifra para el miércoles 19 de agosto. Específicamente, la TRM llegará a $3.098,79, marcando un hito que no se había visto desde abril de 2019, según la misma fuente.

Es importante aclarar la diferencia entre los dos indicadores clave en el comportamiento del dólar en Colombia. El precio que el dólar registra durante la jornada obedece a las operaciones concretas negociadas en el mercado cambiario en tiempo real, mientras que la TRM es el cálculo promedio de esas transacciones, certificado y divulgado oficialmente para su utilización en contratos y obligaciones comerciales. Por ello, un descenso en la TRM refuerza la tendencia de apreciación del peso constatada previamente en la negociación diaria.

Ya hacia finales de julio, episodios similares habían ocurrido: el 30 de julio, el dólar alcanzó un mínimo intradía de $3.086, aunque la TRM vigente era todavía de $3.206,18, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia. En ese contexto, la TRM cerró julio con un valor de $3.132,42, situándose en su punto más bajo desde el 15 de abril de 2019. Desde esa fecha, tanto el precio negociado como la tasa oficial han seguido una senda descendente, permitiendo que, con el valor fijado para este miércoles, el peso colombiano alcance un nuevo nivel dentro de su apreciación frente al dólar.

¿Por qué es significativa la caída del dólar por debajo de los $3.100 en Colombia?

La relevancia de que el dólar cierre y la Tasa Representativa del Mercado se sitúen por debajo de los $3.100 radica en que es un comportamiento que no se evidenciaba desde abril de 2019. Esto marca un hito en el fortalecimiento del peso colombiano frente a la divisa estadounidense y refuerza una tendencia de apreciación que ha sido persistente en las últimas semanas.

¿Qué diferencia existe entre el precio del dólar en el mercado y la Tasa Representativa del Mercado (TRM)?

El precio del dólar negociado durante la jornada refleja las operaciones efectuadas en tiempo real en el mercado cambiario. Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) corresponde al valor promedio calculado y certificado con base en las operaciones de compra y venta realizadas el día anterior, y es utilizada como referencia oficial para transacciones y contratos en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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