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Más de siete millones de personas naturales tendrán la responsabilidad de presentar la declaración de renta en Colombia durante el año 2026, correspondiente al periodo gravable de 2025. De acuerdo con la información aportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), este trámite resulta clave para los contribuyentes, quienes deben anticiparse y confirmar si efectivamente se encuentran obligados a declarar, con el fin de evitar sanciones por realizar el proceso fuera de las fechas establecidas.

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El calendario tributario definido por la Dian establece que el periodo para presentar la declaración irá del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026. Sin embargo, es necesario precisar que el plazo específico para cada persona depende de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Esto significa que no todos declararán en una misma fecha, por lo que resulta esencial consultar el cronograma individualmente para cumplir correctamente y no incurrir en sanciones.

Durante la semana del 18 al 21 de agosto de 2026, el proceso de declaración tiene fechas puntuales según el NIT. El martes 18 deberán declarar quienes tengan sus NIT terminados en 07 y 08. El miércoles 19 corresponde a terminados en 09 y 10, el jueves 20 a quienes finalizan en 11 y 12, y el viernes 21 a los terminados en 13 y 14. Estas fechas hacen parte de un cronograma específico diseñado para ordenar el flujo de declaraciones y garantizar la eficiencia del procedimiento, según detalla la Dian en su comunicación oficial.

Es fundamental tener presente que estar obligado a declarar renta no implica necesariamente que se deba pagar dinero a la Dian. Este proceso permite a la entidad tener conocimiento detallado sobre los ingresos, egresos, patrimonio, bienes y transacciones financieras de cada contribuyente durante el periodo fiscal respectivo. La Dian recomienda verificar constantemente las notificaciones que se reciben en los canales oficiales, pero advierte que el hecho de no recibir alguna comunicación no exime de cumplir este deber, razón por la cual cada ciudadano debe revisar si supera los topes definidos y organizar su información financiera de 2025 antes de iniciar el trámite.

Preparar con anticipación los documentos, revisar la información personal y consultar el calendario evitará apuros de último momento y reducirá el riesgo de tener inconvenientes, como sanciones por retrasos en la presentación. Cumplir en los plazos ofrece mayor tranquilidad y contribuye a mantener buenas prácticas tributarias.

¿Cuáles son las fechas clave para declarar renta en agosto de 2026 en Colombia?

Durante la semana comprendida entre el 18 y el 21 de agosto de 2026, las personas cuyos NIT terminen en 07 a 14 tienen plazo para presentar su declaración de renta, con fechas asignadas según los dos últimos dígitos, de acuerdo con el calendario oficial de la Dian. Este cronograma permite organizar el proceso y facilitar la presentación oportuna del trámite.

¿Qué significa el NIT y por qué es importante para la declaración de renta?

El NIT, o Número de Identificación Tributaria, es un número único asignado a cada contribuyente por la Dian. Su relevancia radica en que determina la fecha exacta de vencimiento para declarar renta, lo que ayuda a organizar el proceso tributario y evitar sanciones por presentación extemporánea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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