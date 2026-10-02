Por: Noticiero 90 minutos

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La reactivación de Cali tras el reciente terremoto tiene un nuevo impulso con el anuncio del regreso de la feria "Emprendedores al Parque". Según información de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, este evento llega a su novena edición con una meta clara: apoyar a los pequeños empresarios que buscan visibilizar sus negocios y recuperar los ingresos perdidos a raíz de la emergencia. Programada inicialmente para septiembre, la feria tuvo que ser aplazada debido al sismo ocurrido el pasado 10 de agosto; ahora, la cita será el 18 de octubre, en el parque Senderos, ubicado al norte de la ciudad, en la avenida 4BN con calle 58.

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La organización estima la participación de más de 100 emprendimientos, todos con el objetivo de estimular el consumo local y contribuir a la reactivación económica que lidera la alcaldía. Estos negocios integran productos y servicios que habían visto afectadas sus ventas y operaciones tras el fuerte sismo, buscando no solo recomponer sus economías sino también fortalecer los lazos con los habitantes de Cali. La apertura de la feria se llevará a cabo con una eucaristía dirigida por Joaquín Gómez, párroco de la iglesia Cristo Resucitado del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, como símbolo de esperanza y fe en el proceso de reconstrucción.

Aunque se trata de un evento privado, desde la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana se han implementado estrategias de difusión amplias para convocar a más personas y potenciar el alcance de la feria. Como expresó Juana Cataño, secretaria de Desarrollo Territorial, “queremos que los caleños conozcan y acompañen estos espacios que contribuyen a mover la economía de nuestra ciudad. Hoy, cuando Cali se está levantando y muchos ciudadanos necesitan recuperar sus ingresos, visibilizar a nuestros emprendedores también es una forma de acompañarlos”.

De esta manera, la novena edición de "Emprendedores al Parque" cobra un profundo sentido de solidaridad, resiliencia y apuesta por el futuro, permitiendo que los sueños de quienes han apostado por el autoempleo sigan en pie, incluso frente a la adversidad.

¿Cuándo y dónde se realizará la feria "Emprendedores al Parque" en Cali?

La feria "Emprendedores al Parque" se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en el parque Senderos, al norte de Cali, exactamente en la avenida 4BN con calle 58, según información oficial de la Alcaldía de Cali.

¿Qué busca la feria "Emprendedores al Parque" tras el terremoto en Cali?

Después del terremoto, la principal intención de la feria "Emprendedores al Parque" es impulsar la recuperación económica de los pequeños negocios afectados, incentivar el consumo local y visibilizar a los emprendedores caleños para que logren recuperar los ingresos perdidos durante la emergencia, de acuerdo con lo divulgado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.