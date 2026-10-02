Por: Portal Bogotá

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La llegada de la semana de receso escolar, comprendida entre el 2 y el 12 de octubre de 2026, anuncia una de las temporadas de mayor movimiento en las terminales de transporte de la capital colombiana. Según información de la Terminal de Transporte de Bogotá, se prevé que más de un millón de pasajeros transiten por sus instalaciones durante estos días, lo que da cuenta tanto de la magnitud del evento como de la organización logística que demanda. Este periodo coincide con el festivo del Día de la Raza, por lo que familias y viajeros de todas las regiones del país aprovechan para desplazarse, participar en eventos culturales y visitar festividades tradicionales.

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De acuerdo con el reporte oficial, la movilización de usuarios se distribuye por las diferentes sedes de la terminal: en Salitre se esperan más de 315 mil pasajeros, con una alta afluencia especialmente el viernes 9 de octubre, superando los 20.800 viajeros ese día. En la sede Norte la cifra proyectada supera los 103 mil, siendo el sábado 10 de octubre el día pico, mientras que la sede Sur alcanzará más de 164 mil pasajeros, con una mayor concentración también el sábado. Entre los destinos más solicitados figuran Sogamoso, Girardot, Ibagué, Cali y Bucaramanga.

En apoyo a quienes viajan hacia los Llanos Orientales desde el sur de Bogotá, se habilitará el punto de atención en la zona de Yomasa en horarios extendidos varios días de la semana, buscando facilitar un abordaje legal y eficiente. Además, como parte de una estrategia integral, la Terminal de Transporte de Bogotá, junto con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Superintendencia de Transporte y la Policía de Turismo, lanzará el distintivo ‘Viajar Seguro es Viajar Libre’. Este compromiso institucional busca garantizar los derechos humanos, prevenir la trata de personas y proteger a la niñez y la adolescencia en este contexto de alta movilidad.

Rafael González, gerente de la Terminal, subrayó que se desplegarán operativos de seguridad junto a la Policía Nacional y personal privado, con controles en las zonas operativas, circuito de taxis y accesos principales. Esto incluye verificación de documentos y jornadas de Plan Desarme, anticipando los riesgos operativos y fortaleciendo la presencia institucional.

Entre las recomendaciones más relevantes para los viajeros, la terminal recuerda la importancia de adquirir tiquetes únicamente en puntos oficiales, evitar intermediarios informales, verificar el estado de las vías y normativas, y mantener supervisión constante sobre menores y objetos personales. Para atención y orientación adicional, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 423 3600 de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar seguro durante la semana de receso en Bogotá?

La Terminal de Transporte de Bogotá aconseja adquirir los tiquetes solo en taquillas o páginas web autorizadas, evitar la compra mediante redes sociales o intermediarios informales, abordar los vehículos únicamente en instalaciones oficiales, consultar el estado de las vías y verificar los requisitos para menores, mascotas y equipaje. También se recomienda llegar con anticipación y mantener especial vigilancia sobre niños y pertenencias.

¿Cómo funcionará la operación especial en Yomasa para los viajeros hacia los Llanos Orientales?

La Terminal de Transporte de Bogotá ha dispuesto el punto de atención en Yomasa durante horarios específicos entre el 2 y 11 de octubre para facilitar el abordaje legal de quienes se dirigen a los Llanos Orientales. Esta medida agiliza la movilidad en el sur de la ciudad y contribuye al control y la seguridad de los usuarios que eligen rutas terrestres como alternativa o complemento al transporte aéreo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.